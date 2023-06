Wolff wil realistisch blijven na dubbel podium: 'Omstandigheden hielpen ons'

Mercedes beleefde de beste zondag van het seizoen in Spanje met een tweede en derde plaats achter de dominante winnaar Max Verstappen. Met de podiumplaatsen voor Lewis Hamilton en George Russell lijkt de geplaagde renstal de weg omhoog te hebben gevonden, maar teambaas Toto Wolff wil niet te hard van stapel lopen.

"Het was een goed resultaat, maar we moeten ook realistisch blijven. De lagere temperaturen op zaterdag en zondag kwamen ons heel goed uit", analyseerde de Oostenrijker. "Het was niet te warm of te koud en onze auto kwam daardoor extreem goed uit de verf."

Mercedes kon in Barcelona eindelijk de grote update die het team al in Monaco introduceerde aan de tand voelen. "We hebben aan het begin van het seizoen al de gok genomen en hebben nu een goede auto", oordeelde Wolff. "Het is nu zaak om steeds stukjes van de voorsprong van Red Bull af te snoepen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar het gaat de goede kant op."

Hoofdingenieur Andrew Shovlin zag ook dat de updates op de W14 werken. "Sinds de testdagen in Bahrein zijn we keihard aan het werk om de auto te verbeteren en het is mooi om te zien dat de recente updates ons vooruit lijken te helpen."

'Deze baan past heel goed bij onze auto'

Ook Shovlin wilde nog een slag om de arm houden. "Deze baan in Barcelona past heel goed bij onze auto, dus we moeten realistisch blijven over onze kansen in Montreál over twee weken."