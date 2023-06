Na Red Bull Racing was Mercedes zondag tijdens de Grand Prix van Spanje het beste team. Hoewel winnaar Max Verstappen enigszins verrast was dat hij op het podium vergezeld werd door Lewis Hamilton (tweede) en George Russell (derde), maakt hij zich geen enkele zorgen over de stap die de 'Zilverpijlen' hebben gezet.

"Mercedes had een sterke race. Ze zijn zich zeker aan het verbeteren. Maar van onze kant is het niet iets waar wij ons zorgen over maken", zei Verstappen tijdens de persconferentie op Circuit de Barcelona-Catalunya, terwijl hij op een bank tussen Hamilton en Russell zat.

"We focussen op onszelf en proberen constant de auto te verbeteren. Het ziet er nu natuurlijk allemaal heel mooi uit, maar je kan niet stil blijven staan. We proberen dingen te blijven vinden. Zoals we na vandaag bijvoorbeeld moeten gaan uitzoeken hoe het kwam dat de harde band totaal niet werkte."

De 25-jarige Verstappen kwam met een kleine halve minuut voorsprong op Hamilton over de finish en was een klasse apart op de Catalaanse racebaan. Veel reden om zich zorgen te maken heeft Verstappen dan ook niet, ook al was het de eerste keer sinds de Grand Prix van Brazilië vorig jaar dat er twee Mercedes-coureurs op het podium stonden.

Mercedes had een groot aantal updates meegenomen na Barcelona en die leken er tijdens de race voor te zorgen dat Russell en Hamilton hun beste Grand Prix van het seizoen konden rijden. "Maar we mogen nog niet te vroeg juichen, want dit pas één race", aldus Hamilton. "Laten we deze lijn volgende week doortrekken."

Hamilton is al bezig met volgend jaar, maar heeft nog geen contract

Voor zevenvoudig kampioen Hamilton was het ook pas de tweede keer dit jaar dat hij naar het podium mocht. Hoewel de Brit zichtbaar genoot van zijn tweede plek, droomt hij ervan om terug te keren op de hoogste plaats van het ereschavot. "Dat is ons doel, al weet ik niet of dat dit jaar realistisch is", vertelde hij.

"Ik denk niet dat we Red Bull kunnen uitdagen met de auto die we nu hebben. We willen iets dichterbij komen met elke update die we doorvoeren, maar zij zitten natuurlijk ook niet stil. Ze waren vandaag weer een halve seconde per ronde sneller, over één ronde in de kwalificatie zelfs nog meer. We gaan de juiste richting in en ik weet dat we ook nog wat in de pijplijn hebben zitten. Misschien kunnen we ze tegen het eind van het jaar uitdagen."

Hoewel hij nog geen contract voor volgend jaar heeft, is Hamilton al wel bezig met volgend seizoen. "Dan moeten we er zeker van zijn dat we ze vanaf de eerste race uit kunnen dagen. Ik focus me meer daarop dan op dit jaar. Ze liggen zo ver voor. Ik weet zeker dat Max blijft winnen."

Verstappen: 'Zou goed zijn als meer teams vooraan meedoen'

De 38-jarige Hamilton weet hoe het is om te heersen in de Formule 1. Tussen 2014 en 2020 werd hij zes keer op dominante wijze wereldkampioen. Daarom weet hij ook hoe moeilijk het is om Red Bull te stoppen. "Het gevaar is dat Red Bull eerder kan stoppen met de ontwikkeling van de auto van dit jaar, omdat ze al zeker weten dat ze kampioen gaan worden. Misschien hebben ze dat al gedaan. Wie zal het zeggen? Dan zouden ze de focus al volledig kunnen verleggen naar volgend seizoen."

Wie Hamilton hoort praten, weet dat zijn contractverlenging slechts een kwestie van tijd is. Ook de Brit zelf gaat ervan uit dat de deal snel beklonken kan zijn. "Ik ga morgen met Toto (Wolff, teambaas, red.) zitten. Dus wie weet wat daaruit gaat komen."