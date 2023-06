De Vries ziet positieve punten na GP Spanje: 'Komen dichter bij de top tien'

Nyck de Vries hield zondag een redelijk positief gevoel over aan de Grand Prix van Spanje. De Nederlander startte in Barcelona als veertiende en kwam op diezelfde positie over de finish.

"Ik verloor in de eerste ronde heel veel terrein", zei de 28-jarige De Vries in de paddock van Circuit de Barcelona-Catalunya. "Ik had een goede start, maar aan de binnenkant van de baan lag heel weinig grip. Dat bleek ook wel, want bijna iedereen aan de binnenkant verloor posities, terwijl de meeste coureurs aan de buitenkant van de baan juist plekken wonnen."

De Vries viel daardoor een aantal plekken terug, maar wist de schade in de openingsfase op de vijftiende plek nog wel beperkt te houden. "Daarna kwam ik in een DRS-trein terecht en zat ik vast achter Kevin Magnussen. Zijn snelheid op het rechte stuk was heel sterk. Daardoor verloor ik in de openingsfase van de race te veel terrein."

De Vries begon het weekend sterk met de vierde plek in de eerste vrije training. Hoewel de snelheid in zijn auto leek te zitten, kon hij dat resultaat geen vervolg geven. "Er waren positieve punten tijdens de race. Alleen het begin was gewoon teleurstellend. Maar over het algemeen hebben we wel een stap vooruit gezet. Vanaf de eerste training waren we dit weekend competitief. We komen steeds dichter bij de top tien."

'Snelheid was bij vlagen goed'

Teamgenoot Yuki Tsunoda kwam als negende over de finish maar viel door een tijdstraf van vijf seconden terug tot buiten de punten. Volgens De Vries, die nog altijd puntloos is na zeven races, voelt het ieder weekend als een gemiste kans als hij geen punten heeft gescoord. "Dat is vandaag niet anders", vervolgde de coureur uit Sneek.

"Vandaag was het te wijten aan de eerste ronde waarin ik drie tot vier plekken verloor. Voor mij stond Pierre Gasly en ook hij had veel plekken verloren. Het was duidelijk dat die rij aan de binnenkant niet de beste plek was om te starten. Maar ook dat is racen. De snelheid was bij vlagen goed."

Over twee weken komt De Vries opnieuw in actie als in Montreal de Grand Prix van Canada op het programma staat. "We gaan naar zulke uiteenlopende circuits dat je een heel allround auto moet hebben. Montreal zal ook weer anders worden, maar hier kunnen we wel mee vooruit."