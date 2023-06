Verstappen geniet van rijden met dominante Red Bull: 'En dat zie je terug'

Max Verstappen reed zondag met overmacht naar de overwinning in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander had weinig te duchten van zijn concurrenten en genoot van het rijden in zijn dominante Red Bull.

"Het was een groot plezier en dat zie je terug aan de uitslag", zei hij direct na de race. De WK-leider liep verder uit op teamgenoot Sergio Pérez, die vierde werd. Verstappen zelf had het alleen in zijn middelste stint even lastig.

"De harde band waar ik op reed was verre van ideaal, dus dat moest ik even managen", blikte Verstappen terug. "Op de andere banden ging het wel goed."

Verstappen gebruikte alle soorten rubber van Pirelli onderweg naar zijn veertigste overwinning. "Er waren veel verschillende strategieën vandaag en volgens mij zaten we steeds op de juiste."

Dat betekende ook starten op de mediums, waarmee Verstappen de enige was in de top tien. "Dat was bij het wegrijden wel even lastig, maar ik kwam goed van mijn plek. Carlos Sainz kwam wel in mijn slipstream en we reden naast elkaar. Toen gingen we allebei heel hard in de remmen en dan geef ik natuurlijk niet op."

"Inhalen aan de buitenkant van bocht 1 is altijd link hier. Gelukkig gebeurde er niks", lachte de Limburger.

'Snelste ronde kan ook binnen de lijnen'

Verstappen begreep weinig van de waarschuwingen die hij kreeg over het overschrijden van de track limits. "In bocht vijf begreep ik het wel, maar in bocht negen had ik echt geen idee hoe ik daar buiten de baan ging, al wist ik natuurlijk wel dat ik op de limiet zat.