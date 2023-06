Verstappen boekt in Barcelona op dominante wijze zijn veertigste Grand Prix-zege

Max Verstappen heeft zondag op oppermachtige wijze de Grand Prix van Spanje op zijn naam geschreven. De Nederlander hield Lewis Hamilton (tweede) en George Russell (derde) ruim achter zich op Circuit de Barcelona-Catalunya en boekte zijn veertigste overwinning in de koningsklasse.

De 25-jarige Verstappen had 170 Grands Prix nodig om die mijlpaal te bereiken. Zeven jaar geleden won hij - ook in Barcelona - zijn eerste race. Hij is de zesde coureur in de Formule 1 die minimaal veertig races wint en de jongste rijder die dat voor elkaar krijgt.

De als veertiende gestarte Nyck de Vries kwam ook als veertiende over de finish. De Nederlander is daardoor na zeven races nog altijd puntloos. Zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda kwam als negende over de finish, maar kreeg een tijdstraf omdat hij Zhou Guanyu kortstondig naast de baan drukte en viel buiten de punten.

Sergio Pérez, de nummer twee uit het kampioenschap, kwam als vierde over de streep. De Mexicaan moest als elfde beginnen na een teleurstellende kwalificatie. WK-leider Verstappen heeft dankzij zijn overwinning 48 punten voorsprong op zijn teamgenoot (165 om 117).

De Grand Prix van Spanje verliep zonder incidenten. Er hoefde zelfs geen enkele keer met de gele vlag te worden gezwaaid en alle twintig auto's haalden de finish. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken in Montreal vervolgd met de Grand Prix van Canada.

Uitslag GP Spanje 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. George Russell (Mercedes)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

10. Pierre Gasly (Alpine)

Verstappen rijdt eenzame race in Barcelona

Verstappen reed van start tot finish een eenzame race in Catalonië. De tweevoudig wereldkampioen had alleen bij de start even last van de als tweede gestarte Carlos Sainz, maar de Red Bull-coureur wist de Spanjaard moeiteloos van zich af te houden. Verstappen, die dit weekend in alle sessies het snelst was, reed daarna iedere ronde aan de leiding.

Achter Verstappen waren er een aantal fraaie gevechten, waarbij met name de Mercedes-coureurs betrokken waren. Hamilton rekende af met onder anderen Lance Stroll en halverwege de race ging Russell bij het ingaan van de eerste bocht knap voorbij Sainz.

Lando Norris kon zijn verrassende derde startplek niet omzetten in een sterk resultaat. De McLaren-coureur kwam bij de start in contact met een van de Mercedes-coureurs, liep schade op en reed daarna een kansloze race. Hij kwam als zeventiende over de finish.