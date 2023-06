Dit jaar rijden er twee Spanjaarden in de Formule 1, maar in Barcelona is er deze dagen maar één coureur de grote publiekslieveling. Hoewel hij het ongetwijfeld graag zou willen, gaat het niet om Carlos Sainz, die zich zaterdag als tweede kwalificeerde. Ook met een achtste startplek blijft Fernando Alonso namelijk de absolute superster op en rond het Catalaanse circuit.

Het is vrijdagochtend op Circuit de Barcelona-Catalunya als de coureurs in de fanzone één voor één aan de toeschouwers worden voorgesteld. Terwijl Williams-coureurs Logan Sargeant en Alexander Albon een praatje op het podium houden, zijn de Spanjaarden vooral in afwachting van één man: Fernando Alonso.

Dat is te horen aan het frivole gezang van de honderden, misschien wel duizenden Spanjaarden die voor het podium staan. Het Williams-duo heeft moeite om boven het gejoel van de fans uit te komen. Als de 41-jarige Spanjaard eenmaal het toneel op komt, wordt zijn naam nog harder gescandeerd.

Het doet denken aan de begintijd van Alonso die er als opkomend talent in 2005 eigenhandig voor zorgde dat de Grand Prix van Spanje voor het eerst uitverkocht raakte. Tot die tijd was het vooral de MotoGP en niet de Formule 1 waar de Spanjaarden voor warmliepen. "Maar door Fernando werd het echt populair hier", erkent ook Sainz, die als tienjarig jochie zelf op de tribunes van Circuit de Barcelona-Catalunya stond te juichen voor Alonso.

"Onze sport is sinds die tijd altijd wel populair geweest, maar ik heb het gevoel dat het de laatste jaren weer is toegenomen. Hoe dat komt? Misschien is het een beetje van alles. Wie weet komt het door Netflix of omdat ik de overstap naar Ferrari heb gemaakt. Fernando's prestaties hebben er natuurlijk ook aan bijgedragen."

Fernando Alonso is razend populair op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Alonso wilde fans al geen valse hoop geven

Als Sainz een blik op de tribunes werpt, zal hij zien dat zijn laatste punt waarschijnlijk de hoofdreden is dat er zondag mogelijk een recordaantal van 130.000 toeschouwers de race in Spanje bezoeken. Hoewel de Madrileen een eigen tribune heeft - de drieduizend kaartjes waren in acht minuten uitverkocht - kleuren de meeste andere tribunes toch echt Aston Martin-groen.

Alonso zelf ondergaat zijn herwonnen populariteit met een grote grijns. De tweevoudig wereldkampioen wil zijn fans alleen geen valse hoop geven. "Want normaal gesproken is Red Bull gewoon veel te snel voor ons", zei hij donderdag al.

"Ik heb de laatste races vaak op het podium gestaan, maar er gaan zeker nog weekenden komen dit jaar waar de zesde of zevende plek het maximaal haalbare gaat zijn. Mocht dat hier gebeuren, dan moeten de fans hun feestje daardoor niet laten verpesten."

Die woorden lijken na de kwalificatie van zaterdag haast profetisch te zijn. Alonso schiet aan het begin van de sessie hard van de baan en rijdt het grootste gedeelte van de kwalificatie met schade aan zijn vloer. De negende plek is daardoor het maximaal haalbare voor de 32-voudig Grand Prix-winnaar, die door een gridstraf van Pierre Gasly nog wel een plaatsje opschuift.

Marshals hebben Spaanse vlaggen al klaarliggen

Vlak voor de kwalificatie durven marshals langs de baan nog te dromen van een overwinning van Alonso. Een marshal die bij een baanpost in de voorlaatste bocht staat, heeft tussen zijn gele, rode en blauwe vlaggen ook een Spaanse vlag liggen. "Voor het geval Fernando zondag wint. Dan geef ik deze aan hem, als hij er dan al niet eentje in zijn auto heeft", vertelt de baanmedewerker.

Mocht Sainz winnen - en die mogelijkheid lijkt vanaf de tweede plek iets groter dan de winstkans van Alonso - zal de Ferrari-coureur ongetwijfeld ook de Spaanse vlag in zijn cockpit geduwd krijgen. Hij zou in dat geval de eerste Spaanse winnaar in tien jaar worden sinds - jawel - Alonso. De zege van Alonso in zijn Ferrari was in 2013 bovendien de laatste overwinning die hij in de koningsklasse boekte.