De Vries teleurgesteld omdat hij door spins geen banden meer had in kwalificatie

Nyck de Vries heeft geen goed gevoel overgehouden aan zijn veertiende plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander haalde zaterdag ondanks twee spins Q2, maar kon zich daarna niet meer verbeteren omdat hij geen nieuwe banden meer tot zijn beschikking had.

"Ik ben teleurgesteld over onze kwalificatie", zei de 28-jarige De Vries in de paddock van Circuit de Barcelona-Catalunya. "Het ging heel het weekend best goed, maar door mijn twee spins bij het uitkomen van bocht 11 ben ik te snel door mijn banden heengegaan. Daardoor had ik niet genoeg nieuwe banden meer over voor Q2 en had ik geen realistische kans om me hoger te kwalificeren."

De Vries liet zich in Q1 op het deels natte asfalt tot twee keer toe verrassen. "Het asfalt waar ik op spinde bleek vochtig te zijn, maar ik kon dat vanuit de auto niet zien", legde hij uit.

"De vochtige plekken waren letterlijk onzichtbaar. Ik had in de auto ook geen idee wat er gebeurde. Overal was de baan droog, maar daar dus niet. Bij mijn derde poging deed ik het op dat punt rustig aan om ervoor te zorgen dat ik niet zou spinnen."

Volgens De Vries was een plaats in de top twaalf realistisch geweest als hij in Q2 wél nieuwe banden over had. De coureur uit Sneek hoopt zich zondag naar voren te knokken. "Het zal een lange race worden met veel bandenslijtage en mogelijk ook met regen. We moeten uit de problemen blijven en de kansen pakken die zich aandienen."

Max Verstappen pakte op dominante wijze poleposition voor de Spaanse Grand Prix. Carlos Sainz eindigde in de kwalificatie als tweede en Lando Norris completeerde de top drie. De race in Barcelona begint zondag om 15.00 uur.

