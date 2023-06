Verstappen houdt hoofd koel: 'Heb het niet nodig om in Q1 of Q2 op limiet te gaan'

Max Verstappen hield zondag als een van de weinige coureurs zijn hoofd koel in de chaotische kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander, die zijn teamgenoot en voornaamste titelconcurrent Sergio Pérez als elfde zag eindigen, pakte op dominante wijze poleposition.

"Vanaf de eerste ronde voelde de auto heel goed aan", vertelde de 25-jarige Verstappen in de paddock van Circuit de Barcelona-Catalunya. "Als ik het vertrouwen in de auto heb en de balans ook goed is, kan ik echt op de limiet gaan op dit circuit."

In de openingsfase was de baan nog behoorlijk nat, waardoor verschillende coureurs uitstapjes door het grind maakten. Ook Pérez maakte in Q2 een fout en schoot het grind in, waarna hij zich niet meer genoeg wist te verbeteren om de laatste kwalificatiesessie te halen.

"Ik wist dat het lastig was op bepaalde plekken. Wat dat betreft hield ik ook wat marge ", legde Verstappen uit. "We hebben het ook totaal niet nodig om in Q1 of zelfs Q2 tot de limiet te gaan, zeker als de baan er zo bij ligt. Maar eerlijk gezegd heb ik zelf nergens last van gehad."

Red Bull wilde Verstappen aanvankelijk in pits houden in Q3

Met het wegvallen van Pérez was voor Verstappen al snel duidelijk dat hij poleposition zou gaan pakken. Zijn eerste poging in Q3 was al genoeg om nummer twee Carlos Sainz ruim vier tienden achter zich te houden.

Verstappen ging na zijn eerste run in Q3 nog wel naar buiten, al wilde Red Bull hem aanvankelijk binnenhouden om banden te sparen. "Het team zei dat we niet door gingen rijden. Maar ik wilde graag door, want ik wist dat er nog meer in zat", liet de Limburger weten.

"Ze zeiden: 'Ga maar naar buiten, dan laten we wel weten of er nog iemand sneller gaat of niet.' Uiteindelijk ging er niemand sneller. In mijn tweede poging kwam ik bij bocht 10 aan en toen zat ik al twee tienden onder mijn tijd. Het had nog een mooie ronde kunnen zijn, maar het was dus niet nodig."

'Op pure racepace zit het wel goed'

Verstappen zette met zijn poleronde een uitstekend weekend voort. In alle sessies dit weekend was hij het snelst. "Of ik nerveus ben voor morgen? Ik denk dat ik geen oog dicht zal doen", grapte de tweevoudig wereldkampioen. "Ik moet gewoon zorgen dat ik goed op de banden let, want hier slijten ze altijd hard. Op pure racepace denk ik dat het wel goed zit."

Wat Pérez betreft ziet Verstappen zijn teamgenoot nog wel op het podium eindigen. "Met de snelheid die wij in de auto hebben, moet 'Checo' normaal gesproken gewoon als tweede finishen."