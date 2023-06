Norris 'geschokt' door verrassende derde startplaats voor GP Spanje

Lando Norris heeft er weinig vertrouwen in dat hij zondag podiumkandidaat is voor de Grand Prix van Spanje. Tot zijn eigen verbazing kwalificeerde de McLaren-coureur zich zaterdag als derde in Barcelona.

"Ik ben geschokt. Ik had dit echt niet verwacht", was Norris na afloop van de kwalificatie eerlijk. De Brit profiteerde onder meer van het wegvallen van Sergio Pérez, Charles Leclerc en George Russell in eerdere delen van de sessie.

McLaren had als een van de weinige teams geen updates meegenomen naar Barcelona. "Die hebben we voor het laatst in Bakoe gehad en dat maakte ons niet eens sneller. Maar het hele veld lijkt dichter bij elkaar te zitten, zelfs Red Bull is niet heel ver weg."

Norris noemde zijn derde plaats achter Max Verstappen en Carlos Sainz een "mooie verrassing", omdat hij vrijdag nog een beroerde dag doormaakte. "Dat was onze slechtste vrijdag sinds de openingsrace in Bahrein. Maar anderen kregen het blijkbaar nog lastiger. Terwijl dit dezelfde auto is als waar ik het al het hele jaar moeilijk mee heb."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Misschien haal ik Max in met een megatempo'

Norris heeft dan ook niet echt vertrouwen in de race. "Al weet je het nooit. Misschien heb ik opeens een megatempo en haal ik Max in", grapte de Engelsman. "Maar ik verwacht niet dat we zo goed zijn als vandaag. We doen ons best en het doel blijft punten scoren."

Wel heeft Norris een verklaring waarom hij goed uit de verf kwam in Barcelona. Dat dankt hij onder meer aan de veranderingen aan het circuit, waar de langzame laatste chicane werd ingeruild voor een snelle bocht naar rechts.

"Ik weet wel dat snelle bochten ons helpen. Dat is al jaren zo. Dus deze lay-out past goed bij deze auto. Onze krachten komen hier wat meer naar voren."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.