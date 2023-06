Sainz maakt zich geen illusies over thuiszege: 'Red Bull seconde sneller'

Carlos Sainz is blij verrast met de tweede tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Ferrari-coureur maakt zich geen illusies over een overwinning in zijn thuisrace en denkt zondag vooral naar achteren te moeten kijken.

"Red Bull is een halve seconde of zelfs een seconde sneller op racetempo", was Sainz zaterdag na afloop realistisch. "Dus ik verwacht dat Sergio Pérez er vanaf de elfde plaats gewoon voorbijkomt en ik het gevecht aan moet gaan met de Aston Martins en Mercedessen."

Het was de beste kwalificatie van het seizoen voor de Madrilleen, die hem zijn beste startpositie in een thuisrace opleverde. "Dat voelt goed. Ik denk dat we alles uit de auto hebben gehaald", blikte de Ferrari-coureur terug. Het Italiaanse team introduceerde een grote update in Spanje, die het niet makkelijker maakte voor Sainz.

"Het was door het weekend heen wel even wennen. Je moet de sweet spot van de auto weer opnieuw vinden. Maar in de kwalificatie kwam alles bij elkaar."

Toch is het circuit bij Barcelona geen ideale baan voor de Ferrari, denkt Sainz. "Onze auto is niet goed in snelle bochten. We hebben daarin nog steeds last van gestuiter en onbalans."

Carlos Sainz rijdt voor eigen publiek in Barcelona. Foto: Getty Images

'Kan met deze auto alle kanten opgaan'

Sainz vond het dan ook niet vreemd dat teamgenoot Charles Leclerc al vroeg in de kwalificatie sneuvelde. "Deze auto heeft een enorm klein raamwerk waarin alles goed werkt. Het is een dun lijntje. Als de omstandigheden dan afwijken zoals vandaag, kan het alle kanten op. Voor mij pakte het gelukkig goed uit."

Sainz mag zondag dus op de eerste startrij naast Max Verstappen beginnen. De Spanjaard had het niet erg gevonden als Lando Norris hem ook nog had afgetroefd en hijzelf als derde mocht starten.

"De linkerkant op de grid is hier beter voor starts. Maar ik ga alsnog alles geven richting de eerste bocht. En dan mag ik hopen op het podium, en als er iets misgaat bij Verstappen misschien zelfs op de winst."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.

