Oppermachtige Verstappen pakt pole voor Spaanse Grand Prix, Pérez elfde

Max Verstappen heeft zaterdag op dominante wijze poleposition veroverd voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander bleef Carlos Sainz (tweede) en Lando Norris (derde) voor. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez eindigde in de hectische kwalificatie als elfde, terwijl Nyck de Vries zich als veertiende kwalificeerde.

De 25-jarige Verstappen was ruim vier tienden sneller dan thuisrijder Sainz. McLaren-coureur Norris, die in de hectische kwalificatie profiteerde van onder meer het wegvallen van Pérez en Charles Leclerc (negentiende), gaf een halve seconde toe op Verstappen.

Pérez, die vorige week in Monaco ook al crashte in de kwalificatie, had in Q1 al slechts een tiende speling toen het een sessie later alsnog volledig mis voor hem ging. De nummer twee uit het kampioenschap schoot in de slotfase van Q2 van de baan en moest zich flink verbeteren om Q3 te halen. Die opdracht bleek voor Pérez te hoog gegrepen waardoor hij als elfde aan de race van zondag moet beginnen.

Pierre Gasly eindigde verrassend als vierde, voor Lewis Hamilton (vijfde), Lance Stroll (zesde), Esteban Ocon (zevende) en Nico Hülkenberg (achtste). Fernando Alonso reed door een uitstapje in Q1 het grootste gedeelte van de kwalificatie met schade aan zijn vloer en moet als negende aan de race beginnen. Oscar Piastri maakte de top tien compleet.

Verstappen zet al het hele weekend de toon in Barcelona. In alle sessies was hij het snelst. De Limburger hoopt zondag voor de derde keer de Grand Prix van Spanje te winnen. De WK-leider begint met 39 punten voorsprong op Pérez aan de zevende race van het seizoen. De Grand Prix van Spanje begint om 15.00 uur.

De Vries vijftiende na sterke Q1, Leclerc al snel klaar

Q1 begon met verschillende incidenten omdat de baan nog deels nat was. Onder anderen De Vries, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Alonso schoten kortstondig van het asfalt. Omdat die coureurs met hun uitstapjes hadden gezorgd voor gind op het asfalt, werd de rode vlag gezwaaid.

Na de hervatting schoot De Vries op vrijwel hetzelfde punt nog een keer van de baan. De coureur uit Sneek stuiterde op hoge snelheid het grind in, zonder dat hij een tijd had neergezet. Ondanks zijn uitstapjes wist De Vries zich nog wel te herpakken. De Fries wist zich knap te herpakken en mocht als achtste door naar Q2. Daarin hield hij alleen teamgenoot Yuki Tsunoda achter zich.

Leclerc, vorig jaar nog polesitter in Barcelona, beleefde een dramatische kwalificatie. De Monegask had in Q1 last van verkeer en klaagde over de boordradio ook dat de achterkant van zijn auto niet goed aanvoelde. De Ferrari-coureur moet daardoor zondag als voorlaatste aan de race beginnen.