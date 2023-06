Vooruitblik GP Spanje: Bedreiging zege Verstappen komt niet van concurrentie

De grote vraag zondag bij de Grand Prix van Spanje is niet óf Max Verstappen gaat winnen, maar vooral onder welke omstandigheden de Nederlander dat gaat doen. Er liggen nog wel wat bedreigingen voor zijn veertigste overwinning op de loer, maar die komen normaal gesproken niet van de concurrentie.

De weersvoorspelling bijvoorbeeld vormt zo'n bedreiging. De kans op regen wordt geschat op 40 procent, terwijl dat voor aanvang van de race in Barcelona zelfs 60 procent is. Verstappen kan vertrouwen op zijn eigen vaardigheden in de regen, maar de kans op chaos is dan groter. En die chaos kan ook tegen de WK-leider werken.

Tegenstand van andere auto's is niet heel waarschijnlijk. Carlos Sainz en Lando Norris starten rondom Verstappen. Die gaven zichzelf weinig kans op de zege in Barcelona. Ferrari en McLaren hebben weinig in de melk te brokkelen tegen Red Bull, en dat geldt eigenlijk ook voor de andere teams. Fernando Alonso (Aston Martin) en Lewis Hamilton (Mercedes) zijn kanshebbers voor het podium, maar niet voor de zege als Verstappen zonder problemen de finish haalt.

De enige coureur die over hetzelfde materiaal beschikt is Sergio Pérez. De Mexicaan liet zaterdag maar weer eens zien dat hij niet over hetzelfde talent beschikt als Verstappen. Pérez ging voor de tweede Grand Prix op rij in de fout tijdens de kwalificatie en moet vanaf de elfde startplaats komen. Het is wel realistisch dat de nummer twee in de WK-stand zich rap naar voren kan werken. Sainz houdt er rekening mee dat hij Pérez ergens in de race in zijn spiegels krijgt.

Gevecht achter Verstappen heeft potentie voor spanning

Mocht het droog blijven, dan wordt het vooral interessant wat de Ferrari kan doen op racetempo. De grote update die het team dit weekend introduceerde, is met name gericht op een beter handelbare auto in de race, die de banden minder moet belasten. De long run-tijden van vrijdag waren positief voor Ferrari, waarin de snelheid in orde leek ten opzichte van Aston Martin en Mercedes. Red Bull was niet bij te houden.

Het gevecht achter Verstappen heeft wel veel potentie voor spanning, met Pérez, George Russell en Charles Leclerc die van buiten de top tien naar voren komen. Thuisfavoriet Alonso heeft vanaf de achtste plaats ook een auto die normaal gesproken sneller is dan de meeste concurrenten voor hem. De Spanjaard was sceptisch over de aanpassing aan het circuit en vreest dat het ontbreken van de chicane het inhalen bemoeilijkt. Hij krijgt de kans om het tegendeel te bewijzen.

Bij droog weer is een tweestopstrategie waarschijnlijk. Starten op de zachte band is logisch, vanwege de grote afstand naar de eerste bocht in Spanje. Een goede start is daarom cruciaal, en de softs geven net iets meer grip bij het wegrijden. Toch is niet uitgesloten dat sommige coureurs het op de mediums of hardere banden gaan proberen. Dat geldt zeker voor Pérez of de nog verder naar achteren startende Leclerc. Maar Verstappen kan gezien zijn surplus aan snelheid ook zo'n gok nemen.