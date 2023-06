Hamilton vreest dat hij ondanks updates top tien misloopt in kwalificatie Barcelona

Lewis Hamilton heeft een slecht gevoel overgehouden aan de vrijdagtrainingen in Barcelona. Hoewel zijn team Mercedes dit weekend met een groot aantal updates een stap vooruit hoopte te zetten, besloot de 38-jarige Brit de laatste training op vrijdag als elfde.

"Met de snelheid die ik vandaag had, zal het voor mij heel moeilijk worden om morgen de top tien te halen", vertelde Hamilton vrijdagavond in de paddock van Circuit de Barcelona Catalunya.

"Maar hopelijk kunnen we komende nacht nog wat snelheid vinden in de data. Tussen de vijfde en de tiende plek zijn de verschillen heel klein. Het is vooral indrukwekkend om te zien hoeveel progressie de auto's om ons heen hebben gemaakt."

Hamilton vond zijn auto ondanks de updates niet anders aanvoelen. "Het is gewoon nog steeds dezelfde auto. We vechten zo hard als we kunnen. De snelheid tijdens de longruns zag er niet heel verkeerd uit, we moeten alleen uitvinden hoe we over één ronde sneller gaan zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Russell had niet verwacht dat updates veel zouden helpen

Volgens Hamiltons teamgenoot George Russell hadden hij en zijn team ook niet verwacht dat de updates een wereld van verschil zouden maken. De Brit eindigde in de tweede training als achtste.

"We staan nou eenmaal waar we staan", zei hij. "Veel teams hebben dit weekend updates meegenomen, dus we waren er al niet van uitgegaan dat we deze dagen de wereld in vuur en vlam zouden zetten. Maar we hebben een hoop geleerd en hopelijk kunnen we nog wat snelheid vinden."