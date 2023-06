Nyck de Vries kijkt met een goed gevoel terug op zijn vrijdag in Barcelona, al wil de Nederlander geen waarde hechten aan zijn verrassende vierde plaats in de eerste training. In de tweede training eindigde hij als zestiende.

"Het was een behoorlijk goede dag voor ons", vertelde de 28-jarige De Vries in de paddock van Circuit de Barcelona-Catalunya. "Met name de eerste vrije training verliep erg goed, al eindigden we wel een aantal plekken hoger dan waar we hoorden te staan."

"Het is mooi om het weekend goed te beginnen, maar uiteindelijk koop ik niks voor een vierde plek in de eerste vrije training", vervolgde de coureur uit Sneek. "Uiteindelijk worden de punten op zondag verdeeld."

Volgens De Vries probeerde hij in de middagsessie een aantal dingen uit met zijn team. "Het lukte ons in die training niet om alles optimaal te krijgen, maar we hebben wel op zowel de medium- als de zachte band dingen geleerd die we mee kunnen nemen naar morgen. Al met al was het een positieve dag."

De Vries verwacht slijtageslag door aanpassingen aan het circuit

Circuit de Barcelona-Catalunya werd voorafgaand aan het Grand Prix-weekend van dit jaar aangepast. De chicane in de laatste sector is eruit gehaald, waardoor de coureurs met een enorme snelheid door de laatste bocht het lange rechte stuk op worden geslingerd.

Het circuit in Barcelona was altijd al zwaar voor de banden. Omdat door de aanpassing aan het circuit met name de linkervoorband het nog eens extra zwaar te verduren krijgt, verwacht De Vries zondag een slijtageslag. "De druk op de voorkant van de auto is echt ontzettend hoog", voelde De Vries.

"Het zou zomaar kunnen dat we daardoor meer pitstops dan in eerdere jaren gaan zien. Coureurs die het voor elkaar krijgen om de banden te managen zonder snelheid te verliezen, zijn in het voordeel. Dat gaat de sleutel van een goede race zijn."

De aanpassing werd aangebracht zodat auto's elkaar op het rechte stuk makkelijker konden inhalen. De Vries twijfelt of dat ook het gewenste effect gaat hebben. "Ik merkte tijdens de longruns dat het onwijs lastig is om elkaar te volgen", vertelde de voormalig Formule 2-kampioen.

"Tijdens de race kan je ook maar een ronde of twee volle bak pushen door die bocht, want anders ga je te veel van je banden vragen. Daar betaal je uiteindelijk de prijs voor. De aanpassingen zijn in ieder geval met de juiste intenties aangebracht."

Nyck de Vries eindigde knap als vierde in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Foto: Getty Images

'Het zit nog steeds ontzettend dicht bij elkaar'

AlphaTauri nam ook een aantal updates mee naar Barcelona. Hoewel zijn auto goed aanvoelde, durfde De Vries nog niet te zeggen of de updates het gewenste effect hebben gehad.

"Dat gaan we vanavond analyseren, maar we weten wel al dat alles nog steeds ontzettend dicht bij elkaar zit. In de eerste training ging het goed en stonden we opeens vierde. In de tweede training ging het - ook omdat ik een beetje in het verkeer zat - iets minder en dan staan we opeens zestiende. Daar zitten maar een paar tienden tussen."