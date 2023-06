Verstappen blij met aanpassing aan circuit Barcelona: 'Veel leuker zo'

Het inruilen van de chicane voor een snelle bocht op het Circuit de Barcelona-Catalunya kan Max Verstappen wel bekoren. De Nederlander reed vrijdag de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje op de aangepaste baan en was blij met de ingreep.

"Het is veel leuker zo met de snelle bochten aan het einde. Formule 1-auto's voelen sowieso beter aan op hogere snelheid", vertelde Verstappen na afloop van de tweede training.

In tegenstelling tot andere coureurs verwacht hij geen problemen met inhalen. "Ik heb ook wat dichter op andere auto's gereden en dat ging best goed. Ik ben positief verrast. Volgens mij ziet het er qua inhalen wel goed uit."

Of Verstappen zondag in de race zelf veel moet inhalen, is maar de vraag. De WK-leider was in beide trainingen de snelste en is normaal gesproken favoriet voor de poleposition en de eindzege in Spanje.

"We hadden een goede dag, de auto zat goed in het juiste window", zei de regerend wereldkampioen. "We moeten natuurlijk nog wel wat finetunen, maar zowel over een ronde als over een langere afstand zag het er goed uit. Ik voelde me comfortabel in de auto. Van onze kant voelde het heel goed, maar ik moet nog wel kijken naar de rondetijden van de andere auto's."

Veel van de concurrenten van Verstappen klaagden over de hobbels in het circuit. Omdat de laatste twee bochten sneller zijn geworden, stuiteren veel auto's daar meer. Vooral Mercedes had het lastig, maar Verstappen had naar eigen zeggen nergens last van. "De baan is hier een paar jaar terug nog opnieuw geasfalteerd en volgens mij is het sindsdien prima."

'Voelde als een testdag'

Voor zijn teamgenoot Sergio Pérez voelde de vrijdag in Barcelona een beetje als een testdag. "We hebben veel geprobeerd. Dit is een representatief circuit voor het hele seizoen. We hebben dus veel nieuwe informatie", zei de Mexicaan.

Ook Pérez geniet van de snelle laatste bochtencombinatie in het circuit, maar voorziet door de hoge snelheden wel problemen. "Het is zwaarder voor de nek, al was dit nog maar een korte dag met weinig ronden. Misschien is het zondag in de race lastiger, dan gaan er wel wat coureurs last krijgen."