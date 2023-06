Verstappen ook het snelst in tweede training GP Spanje, De Vries zestiende

Max Verstappen heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje de snelste tijd genoteerd. Nyck de Vries eindigde als zestiende op Circuit de Barcelona-Catalunya.

De 25-jarige Verstappen ging het Catalaanse circuit rond in 1.13,907. Daarmee was hij nipt sneller dan Fernando Alonso (tweede) en de verrassend snelle Haas-coureur Nico Hülkenberg (derde).

Verstappen was in de eerste vrije training ook al het snelst. Het verschil met de tweede tijd van Sergio Pérez, die in de tweede training als vierde eindigde, was toen liefst acht tienden.

Een paar uur later was acht tienden juist het verschil tussen Verstappen en de zestiende plaats van De Vries. In de eerste training had de coureur uit Sneek nog indruk gemaakt met de vierde tijd. De Vries was in de tweede training wel sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda (zeventiende).