AlphaTauri-teambaas Tost: 'Moeizame seizoensstart De Vries was ook onze fout'

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft het vrijdag in Barcelona opgenomen voor Nyck de Vries. Volgens de Oostenrijker is het ook de schuld van het team dat de Nederlander een moeizame start beleeft in zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1.

"Nyck heeft het heel goed gedaan in Monaco en vanmorgen in de training maakte hij opnieuw indruk. Hij raakt steeds meer gewend aan de auto en aan het team", antwoordde Tost op de vraag hoe hij nu tegen de vorm van De Vries aankijkt.

De 28-jarige De Vries boekte zondag met een twaalfde plek in de Grand Prix van Monaco zijn beste resultaat van het seizoen. Vrijdagochtend eindigde hij bij de eerste vrije training voor de Spaanse Grand Prix verrassend als vierde.

Hoewel De Vries vorig seizoen als invaller al bij Williams debuteerde in de Formule 1, benadrukte Tost dat de coureur uit Sneek nog veel moest leren toen hij begin dit jaar voor het eerst instapte bij AlphaTauri.

"Voor nieuwe coureurs die naar de Formule 1 komen is het ook heel moeilijk om alles snel onder de knie te krijgen", vervolgde Tost. "Daarbij waren de meeste circuits waarop hij tot nog toe heeft gereden nieuw voor hem. Dat is ook niet makkelijk."

'Onze auto was ook niet goed'

Wat het volgens Tost extra lastig voor De Vries maakte, is dat de verschillen dit jaar in het middenveld behoorlijk klein zijn. "Meestal gaat het om een paar honderdsten", zegt Tost, die ook de hand in eigen boezem steekt.

"De moeizame seizoensstart was niet alleen zijn fout. Onze auto was ook niet goed. Als je dan als coureur bij een nieuw team terechtkomt en ook nog eens nieuwe circuits moet leren kennen, wordt dat lastig. Sinds Monaco denk ik dat het met hem wel goed komt. Vandaag maakte hij ook in de eerste training al indruk."

AlphaTauri is met een flink aantal updates afgereisd naar Barcelona. Mogelijk heeft dat bijgedragen aan de sterke eerste training van De Vries, al wilde Tost daar nog niet op vooruitlopen. "We moeten voorzichtig zijn, het is pas de eerste training. De updates lijken te werken, maar dat weten we morgen tijdens de kwalificatie pas zeker. Voor nu lijkt het in ieder geval de goede kant op te gaan."