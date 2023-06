Verstappen door winst in Barcelona jongste coureur met veertig Grand Prix-zeges

Max Verstappen is door zijn zege van zondag in het Spaanse Barcelona de jongste coureur die veertig Grands Prix heeft gewonnen. De 25-jarige Nederlander is bovendien pas de zesde rijder die deze bijzondere mijlpaal heeft bereikt.

Sebastian Vettel, goed voor 53 Grand Prix-overwinningen, was 27 toen hij zijn veertigste zege boekte en was tot zondag de jongste coureur die dat voor elkaar kreeg. Lewis Hamilton (103 zeges), Michael Schumacher (91 zeges), Alain Prost (51 zeges) en Ayrton Senna (41 zeges) hebben ook minimaal veertig zeges achter hun naam staan.

Zeven jaar geleden boekte Verstappen ook in Barcelona zijn eerste zege in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur werd met zijn achttien jaar de jongste Grand Prix-winnaar ooit en was de eerste (en vooralsnog enige) Nederlander die een race won in de koningsklasse.

Voor Verstappen was het zondag de 26e keer op rij dat hij in de punten eindigde. De laatste keer dat hij niet in de top tien eindigde was bij de Grand Prix van Australië vorig jaar, toen hij uitviel met technische problemen. Alleen Lewis Hamilton (48 en 33 Grands Prix) en Kimi Räikkönen (27 races) hebben langere puntenreeksen achter hun naam staan.

WK-leider Verstappen breidde zijn voorsprong dankzij zijn overwinning op nummer twee Sergio Pérez uit met veertien punten. De wereldkampioen heeft nu 53 punten voorsprong op zijn Mexicaanse teamgenoot (170 om 117).