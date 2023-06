Verstappen en Nederlandse Grand Prix verliezen Jumbo na dit jaar als sponsor

Max Verstappen en de Nederlandse Grand Prix moeten op zoek naar een nieuwe geldschieter. Jumbo stopt eind dit jaar als sponsor, zegt de nieuwe topman Ton van Veen vrijdag tegen het AD . Mogelijk neemt de supermarktketen ook eerder afscheid van de schaats- en wielerploeg.

Jumbo is al tien jaar verbonden aan Verstappen en speelt ook een belangrijke rol bij de Nederlandse Grand Prix, die in 2021 na 36 jaar terugkeerde op de Formule 1-kalender.

"Max is natuurlijk een volksheld, maar hij acteert op het absolute wereldtoneel. Wij zijn een heel goede foodretailer, maar alleen in Nederland en een beetje in België", zegt Van Veen over de keuze om eind 2023 te stoppen met de sponsoring in de Formule 1.

"We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant, of in duurzaamheid of gezondheid steken."

Eind maart werd al duidelijk dat Jumbo bezig is om zich terug te trekken uit de topsport. Toen kwam naar buiten dat de supermarktketen na 2024 stopt als sponsor van de schaats- en wielerploeg van Jumbo-Visma. Volgens Van Veen wordt dat mogelijk vervroegd naar eind dit jaar, mits zich een nieuwe geldschieter meldt.

Jumbo beleeft roerige maanden

Jumbo heeft een roerige tijd achter de rug. Van Veens voorganger Frits van Eerd trok zich in maart 2022 terug uit het bedrijf wegens vermeende betrokkenheid bij een witwaszaak.

Zijn vader en topman Karel van Eerd overleed in december op 84-jarige leeftijd. Hij was een groot sportliefhebber en nam eind 2014 het initiatief om in het schaatsen en wielrennen te investeren.