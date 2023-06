Verstappen en Nederlandse Grand Prix verliezen Jumbo als geldschieter

Max Verstappen en de Nederlandse Grand Prix moeten op zoek naar een nieuwe geldschieter. Jumbo stopt eind dit jaar als sponsor, zegt de nieuwe topman Ton van Veen vrijdag. Mogelijk neemt de supermarktketen ook eerder afscheid van de schaats- en wielerploeg.

Jumbo is al tien jaar verbonden aan Verstappen en speelt ook een belangrijke rol bij de Nederlandse Grand Prix, die in 2021 na 36 jaar terugkeerde op de Formule 1-kalender.

"Max is inmiddels uitgegroeid tot een wereldster en een echte wereldkampioen. We zijn ontzettend trots dat we dit van dichtbij hebben mogen meemaken, maar het internationale podium past niet bij Jumbo als Nederlandse supermarkt met winkels in Nederland en België", zegt Van Veen in een verklaring.

Verstappens manager Raymond Vermeulen is dankbaar voor de jarenlange steun van Jumbo. "We waren al in een vroeg stadium hierover geïnformeerd, dus het komt niet als een verrassing. We wisten dat er op het gebied van sponsoring veel bij het bedrijf ging veranderen. Het moest er een keer van komen", zegt hij.

"We kijken vooral terug op tien jaar succesvolle samenwerking. Max is enorm dankbaar voor alle steun. Toen hij zijn eerste stapjes in de autosport maakte, stond Jumbo achter Max. Daar is hij ontzettend dankbaar voor. Ik denk dat we, als we in de achteruitkijkspiegel kijken, kunnen terugblikken op tien heel mooie jaren."

Jumbo beleeft roerige tijd

Eind maart werd al duidelijk dat Jumbo in een roerige tijd bezig is om zich terug te trekken uit de topsport. Toen kwam naar buiten dat de supermarktketen na 2024 stopt als sponsor van de schaats- en wielerploeg van Jumbo-Visma. Volgens Van Veen wordt dat mogelijk vervroegd naar eind dit jaar, mits zich een nieuwe geldschieter meldt.

Er is sinds vorig jaar veel te doen rond Jumbo. Van Veens voorganger Frits van Eerd trok zich in maart 2022 terug uit het bedrijf wegens vermeende betrokkenheid bij een witwaszaak.

Zijn vader en topman Karel van Eerd overleed in december op 84-jarige leeftijd. Hij was een groot sportliefhebber en nam eind 2014 het initiatief om in schaatsen en wielrennen te investeren.