Verstappen terug op heilige grond in Barcelona: 'Dat weekend in 2016 was te gek'

Voor Max Verstappen zal de Grand Prix van Spanje altijd een speciaal weekend blijven. De Nederlander boekte tijdens de race op Circuit de Barcelona-Catalunya in 2016 zijn eerste zege in de koningsklasse, waarmee hij autosportgeschiedenis schreef.

"Dat weekend was echt te gek", zei Verstappen donderdag in de paddock van het circuit in Barcelona. De toen achttienjarige Verstappen werd door zijn overwinning niet alleen de eerste Nederlandse winnaar van een Formule 1-race, maar ook de jongste Grand Prix-winnaar ooit.

De inmiddels 25-jarige Verstappen behaalde die zege uitgerekend in zijn debuutweekend voor Red Bull Racing. De Limburger wisselde van positie met de Rus Daniil Kvyat, die werd teruggezet naar Toro Rosso, het huidige AlphaTauri. "De week ernaartoe was ik vooral bezig om gewend te raken aan alle procedures rond de auto", vertelde Verstappen.

"Red Bull mag dan wel twee teams hebben, de auto's zijn erg verschillend. Niet alleen om mee te rijden, maar ook het stuur bijvoorbeeld was compleet anders. Dat hele weekend was één groot leerproces. Het grappige was dat Christian Horner (teambaas van Red Bull, red.) vlak voor de race nog maar me toekwam. Hij zei: 'Probeer maar wat punten te scoren en vermaak je vooral.' Dat is allebei wel aardig gelukt."

'We willen nog steeds meer'

Zeven jaar later is Verstappen bij aankomst in Barcelona de absolute superster van de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen gaat ook dit jaar riant aan de leiding in het kampioenschap. Zondag boekte hij in Monaco zijn 39e Grand Prix-zege, waarmee hij Sebastian Vettel passeerde als succesvolste Red Bull-coureur ooit.

"Het is geweldig dat ik nu op 39 Grand Prix-zeges sta, maar tegelijkertijd willen we nog steeds meer", vervolgde Verstappen. "We zitten midden in een heel druk seizoen, samen willen we nog veel meer races en kampioenschappen winnen. Mijn team weet dat ik me altijd voor 100 procent geef en andersom gebeurt dat ook. Ik geniet ervan om onderdeel van dit team te zijn."