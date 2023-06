Pérez gelooft nog steeds in wereldtitel: 'Verstappen en ik zijn aan elkaar gewaagd'

Sergio Pérez heeft nog altijd de hoop dat hij zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen dit jaar van de wereldtitel kan houden. De Mexicaan beleefde een week geleden in Monaco nog een rampweekend, waardoor zijn achterstand op Verstappen opliep tot 39 punten.

"De snelheid is er, dat is het belangrijkste", zei Pérez donderdag in het motorhome van Red Bull Racing in de paddock van Circuit de Barcelona-Catalunya. "Als ik na deze crash ook nog een halve seconde tot een volle seconde achterstand had gehad, had ik me meer zorgen gemaakt."

De 33-jarige Pérez crashte in Q1 van de kwalificatie in Monaco, waardoor hij op het krappe stratencircuit als laatste aan de race moest beginnen. Tijdens de race was de teamgenoot van Verstappen betrokken bij verschillende incidenten. Daardoor kwam hij slechts als zestiende over de finish.

"We hebben de snelheid om hierbovenop te komen", vervolgde Pérez. "Ik bekijk het van weekend tot weekend. Komende zondag moet ik dus het beste van mezelf laten zien en zorgen dat ik win."

Volgens Pérez doen Verstappen en hij al het hele jaar weinig voor elkaar onder. "Max en ik zijn aan elkaar gewaagd. Soms ben ik beter, soms iets slechter. Max is waarschijnlijk de zwaarste teamgenoot die je kunt hebben. Hij is de coureur in vorm, maar ik geloof er heilig in dat ik hem over een heel seizoen kan verslaan."

'Heb het gewoon te accepteren'

Pérez heeft na de kwalificatie in Monaco uitgebreid geanalyseerd wat er allemaal misging. De zesvoudig Grand Prix-winnaar had wel even moeite om zich te herpakken. "Het is moeilijk, maar ik heb het gewoon te accepteren", vertelde hij. "Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en mijn excuses aangeboden aan het team. Het voelde alsof ik iedereen teleurgesteld had."

"Wat ik heb geleerd is dat we het gewoon wat rustiger aan met alles hadden moeten doen. Het was een combinatie van dingen. We besloten op het laatste moment om alsnog een getimede ronde neer te zetten en toen dook er een Alpine voor mijn neus op."

Volgens Pérez zorgde de Alpine ervoor dat de windrichting naar zijn auto veranderde. "Daardoor werd ik verrast. Volgend jaar in Q1 in Monaco moeten we niet meer op het laatste moment zo'n beslissing nemen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik zelf gewoon beter op die situatie had in moeten spelen."