De Vries was niet op de hoogte van uitspraken Red Bull-topman: 'Ik lees weinig'

Nyck de Vries wist niet dat Red Bull-topman Helmut Marko na de Grand Prix van Monaco had gezegd dat hij op korte termijn niet hoeft te vrezen voor zijn positie bij AlphaTauri. De Nederlander boekte zondag met een twaalfde plek zijn beste resultaat van het seizoen.

"Ik probeer altijd zo min mogelijk te lezen, dus ik wist ook niet wat Helmut had gezegd", zei de 28-jarige De Vries donderdag op de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Barcelona.

"Maar we leven nu in het heden en je bent zo goed als je laatste race. Iedereen maakt fouten, ik ook. Maar Monaco was een goed weekend, we hielden ons hoofd koel in lastige omstandigheden. Die lijn moeten we dit weekend doortrekken."

De Vries bleef in de hectische Grand Prix van Monaco uit de problemen. Na afloop zei Marko dat zo'n race precies is wat hij van de Nederlander wil zien. Ook zei hij dat Red Bull rond de positie van De Vries "voorlopig niets gaat doen".

De Vries, die anders dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda nog puntloos is dit jaar, was wel kritisch op zichzelf. "Ik heb gewoon te veel fouten gemaakt", zei hij. "Er waren momenten dat ik competitief was, maar dat heb ik nog niet kunnen omzetten in een goed resultaat. Aan de andere kant zijn er ook pas zes races gereden. Het is nog vroeg in het seizoen."

'Heb altijd moeten knokken voor mijn plek'

Naar eigen zeggen is De Vries het wel gewend om te knokken voor zijn plek. "In de loop van je carrière moet je altijd vechten om je positie. Dat is nu niet anders dan op een ander moment in mijn loopbaan", vervolgde hij.

"Tegelijkertijd is de Formule 1 wel een totaal andere raceklasse dan welk kampioenschap dan ook waarin ik heb geracet. Zeker dit seizoen, waarin het middenveld heel dicht bij elkaar zit en de marges heel klein zijn."