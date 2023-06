Verstappen noemt het onwaarschijnlijk dat Red Bull dit jaar alle Grands Prix wint

Met zes zeges uit zes Grands Prix beleeft Red Bull Racing een uitstekende seizoensstart, maar volgens Max Verstappen is het onwaarschijnlijk dat zijn team dit jaar alle races gaat winnen. De Nederlander denkt tegelijkertijd wel dat het mogelijk is.

"Als we op dezelfde manier blijven presteren kan het zeker, maar ik denk niet dat de kans heel groot is", zei de 25-jarige Verstappen donderdag in Barcelona voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje.

"Tijdens een Grand Prix-weekend kan er van alles gebeuren. We kunnen pech in de kwalificatie krijgen of ik kan zelf een fout maken. Het seizoen is ook nog lang, dus het zal erg lastig worden."

Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez hebben dit jaar met de RB19 verreweg de snelste auto in handen. Volgens Verstappen komt de concurrentie vanzelf dichterbij, "zolang de reglementen maar hetzelfde blijven".

"Want bij grote regelwijzigingen zie je telkens dat er één team met kop en schouders bovenuit steekt. Hoe langer je de reglementen laat zoals ze zijn, des te langer krijgen andere teams de kans om in te lopen."

Verstappen blij dat Monaco achter de rug is

Hoewel Verstappen met zijn zege in Monaco optimaal profiteerde van het puntloze weekend van Pérez, was de tweevoudig wereldkampioen blij toen het raceweekend in zijn woonplaats achter de rug was. "Een weekend in Monaco is altijd heel erg hectisch", zei hij.

"We wisten vooraf al dat het een lastig weekend voor ons zou worden, al was het resultaat uiteindelijk goed. Het was ook een moeilijke race met een heel lange stint op de mediumband en een stevige regenbui. Dat laatste is niet per se iets waar je vrolijk van wordt als je in Monaco aan de leiding rijdt."

"Wat dat betreft ben ik ook blij dat we nu weer op een echte racebaan zijn", vervolgde Verstappen. "Een Formule 1-auto komt hier echt tot leven. Bovendien zou onze auto het goed moeten doen op dit circuit, dus ik kijk erg naar dit weekend uit."