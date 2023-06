Sainz hoopt op ommekeer bij Ferrari door updates: 'Nieuwe weg ingeslagen'

Ferrari introduceert komend weekend tijdens de Spaanse Grand Prix een update van de auto die het team vooral in de races sterker moet maken. Thuisfavoriet Carlos Sainz tempert de verwachtingen, maar gelooft wel dat zijn team de goede weg is ingeslagen.

Ferrari verschijnt in Barcelona met updates die eigenlijk veel later in het seizoen doorgevoerd hadden moeten worden. Volgens Sainz is er op de fabriek in Maranello hard gewerkt om alles naar voren te halen. "Jullie hebben geen idee hoeveel moeite dat heeft gekost. Ik heb gezien wat het vroeg van de fabriek. Toen duidelijk werd wat er mis was met deze auto, zijn ze volle bak aan de slag gegaan."

De SF-23 van Ferrari zou onder meer sidepods krijgen die lijken op die van Red Bull. Concurrent Mercedes bracht een week geleden al zo'n wijziging aan. Sainz hield zich nog op de vlakte, maar sprak wel van een nieuwe richting. "Het moet een paar van onze zwaktes rechtzetten. En we verwachten dat met deze stap te bereiken. Het is een eerste stap van vele."

Volgens de thuisfavoriet gaat de update niet meteen alles veranderen voor de Ferrari, die nu in de kwalificaties duidelijk beter is dan in de race. "We hopen dat dit verschil kleiner wordt en dat het gedrag van de auto wat handelbaarder wordt. Dat is nu onze zwakte."

Het gebrek aan snelheid in de race ten opzichte van de kwalificatie heeft volgens Sainz ook zijn weerslag op de strategie, een onderdeel dat Ferrari sowieso al probeert te verbeteren. "Je start nu eigenlijk te ver naar voren en we gaan achteruit in de race. Daarom is er vaak twijfel en kritiek, terwijl het lastig beoordelen is hoe het nu echt gaat met onze strategische afdeling. Maar er is nog ruimte voor verbetering, dat is zeker."

1:41 Afspelen knop Spanje is chicane kwijt: hoe F1-auto's nu anders afgesteld worden

Tot het einde van het seizoen elke race updates bij Ferrari

Teambaas Fred Vasseur hoopt dat de "zichtbare update" het potentieel van de auto beter laat zien. "In Monaco lukte dat niet, maar in Barcelona krijgen we een beter beeld. We verwachten dat we wel wat vooruitgang boeken met de prestaties van de auto."

Volgens de Fransman zijn er tot het einde van het seizoen elke race verbeteringen bij Ferrari. Een eerder aangekondigde nieuwe achterwielophanging wordt nog niet verwacht in Barcelona. Toch heeft de Ferrari-teambaas hooggespannen verwachtingen.

"We denken bijna elke race mee te doen aan de strijd om pole. En zodra we oplossingen hebben voor de problemen die we momenteel nog hebben, is het doel om naast vooraan te starten ook te winnen", blikte Vasseur vooruit.