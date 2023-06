Na de nat verlopen Grand Prix van Monaco moeten de Formule 1-coureurs dit weekend in Spanje mogelijk opnieuw rekening houden met regen. De komende dagen trekken er buien over de omgeving van Barcelona, meldt Weerplaza.

Vrijdag gaat droog en zonnig van start, maar in de middag komen rond Barcelona buien tot ontwikkeling. Tijdens de tweede vrije training is de kans op een bui een stuk groter dan 's ochtends. De kans op regen over de hele dag is naar schatting 50 procent.