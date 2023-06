Na de vermakelijke Grand Prix van Monaco staat dit weekend in Barcelona de Grand Prix van Spanje op het programma. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de zevende race van het seizoen.

Wordt door de aanpassing aan het circuit inhalen makkelijker dan het in de afgelopen jaren was in Barcelona?

"Dat gaat ervan afhangen hoe groot de bandenslijtage linksvoor gaat zijn en dan vooral het verschil tussen de verschillende auto's en coureurs. Hoewel het tegenwoordig met de huidige auto's iets gemakkelijker is, blijft het relatief moeilijk om elkaar te volgen in snelle bochten. In de kwalificatie zullen de nieuwe bochten volgas zijn, maar in de race wordt dat lastig. De linker voorband had het door alle snelle rechter bochten en vooral door bocht 3 altijd al zwaar, maar dat wordt door de aanpassing aan het circuit nog een stuk erger."

"Met het weghalen van de chicane worden er nog eens twee supersnelle bochten die rechtsaf gaan aan het circuit toegevoegd. Dat gaat het grootste verschil ten opzichte van eerdere jaren zijn. Daardoor zullen coureurs constant hun linkervoorband moeten managen. Afgezien van de afstelling van je auto kun je dat in dergelijke bochten eigenlijk alleen maar door heel nauwkeurig met de stuurhoek te zijn en je snelheid te controleren of beter gezegd, te limiteren. Als je een auto voor je te dicht volgt, verlies je daarmee downforce. Het onderstuur dat je daarmee creëert wil je al helemaal niet hebben Banden spelen altijd een grote rol, maar dat gaat dit weekend extra uitvergroot worden. Alles zal in het teken van de slijtage linksvoor staan."

Tijdschema GP Spanje Vrijdag 13.30-14.30 uur: Eerste vrije training

Is Circuit de Barcelona-Catalunya voor een coureur een uitdagende baan om op te rijden?

"Ja, ik vind het zeker een mooie baan. Het is een circuit met veel snelle bochten en die zijn voor een coureur altijd het leukst om te rijden. Bovendien kent het circuit behoorlijk wat hoogteverschillen. Het enige nadeel van Barcelona is dat het dus best zwaar voor de banden is."

Circuit de Barcelona-Catalunya.

In wiens voordeel gaat dat zijn?

"De auto's die goed met banden kunnen omgaan. En dan kom je automatisch uit bij Red Bull. Barcelona is weer een circuit waar het verschil tussen Red Bull en de rest heel groot kan zijn. In Monaco geef je de banden relatief gezien weinig zogeheten 'stress' door de lage snelheden, en we zagen daar al hoe goed de Red Bull was qua slijtage. Dat voordeel wordt in Barcelona extra uitvergroot. "

Wat zijn nog meer dingen om in de gaten te houden dit weekend?

"Mercedes had naar Monaco een groot aantal updates meegebracht, maar omdat Monaco een atypisch circuit is, kunnen we eigenlijk dit weekend pas beoordelen in hoeverre die updates werken. Mercedes leek qua concept van de auto op een dood spoor te zitten, maar tegelijkertijd leek de auto nog wel te snel om dat concept zomaar overboord te gooien. Toch hebben ze nu voor een radicaal ander ontwerp gekozen. Zoiets doe je denk ik alleen maar als je verwacht dat je nieuwe ontwerp echt stukken beter gaat zijn."

In hoeverre zouden die updates Mercedes dit weekend al naar voren kunnen brengen?