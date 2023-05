Verstappen en Red Bull zien hoofdengineer Marshall naar McLaren vertrekken

Hoofdengineer Rob Marshall vertrekt per direct bij Red Bull Racing, zo maakt het team van Max Verstappen dinsdag bekend. De 55-jarige Brit gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag bij McLaren.

Marshall legt zijn werkzaamheden bij Red Bull per direct neer. Zijn vertrek is een fikse aderlating voor het team van Verstappen. Hij was sinds 2006 werkzaam bij Red Bull Racing.

"We willen Rob bedanken voor alles wat hij de afgelopen zeventien jaar voor het team heeft gedaan", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. "Zijn werk aan de auto's die ons tussen 2010 en 2013 vier ongelooflijke dubbels in het kampioenschap opleverde, was echt geweldig. In de jaren daarna bleef hij een sleutelfiguur binnen het team."

Bij McLaren gaat Marshall vanaf 1 januari 2024 aan de slag als zogenoemd technisch directeur engineering en design. Hij gaat samenwerken met Peter Prodromou en David Sanchez, die overkomt van Ferrari. Ook zal hij ondersteund worden door Neil Houldey.

"Ik ben ongelooflijk blij met de komst van Rob naar McLaren", zegt McLaren-teambaas Andrea Stella. "Met meer dan 25 jaar ervaring in de autosport komt Rob naar ons toe met een schat aan expertise en ervaring. De aanstelling van Rob is een van de fundamentele stappen om terug te keren naar de winnende tijden."

Rob Marshall samen met Max Verstappen op het podium na diens overwinning in Australië. Foto: Getty Images

McLaren stuurde eerder technisch directeur Key weg

McLaren begon dramatisch aan het huidige seizoen en bungelde na twee races onderaan in het constructeurskampioenschap. Twee maanden geleden besloot het Engelse team technisch directeur James Key daarom per direct aan de kant te schuiven.

Tegelijkertijd maakte McLaren de komst van Sanchez bekend. De Fransman gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag als technisch directeur autoconcept en prestaties.