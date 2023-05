Tijdschema GP Spanje: hoe laat komen Verstappen en De Vries in actie?

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer in Barcelona voor de Grand Prix van Spanje. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in actie komen.

Verstappen hoopt in Barcelona zijn voorsprong op zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez in de WK-stand verder te vergroten. De tweevoudig wereldkampioen bewaart goede herinneringen aan het circuit, want in 2016 behaalde hij er zijn eerste overwinning in de Formule 1.