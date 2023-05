NU+ Terugblik: 'Poleronde Verstappen was haast onwerkelijk om te zien'

Coureur Ho-Pin Tung is onder de indruk van Max Verstappen die zondag de Grand Prix van Monaco op zijn naam heeft geschreven. Een terugblik op de race en kwalificatie in Monte Carlo.

Voor we het over de race van gisteren gaan hebben, eerst nog een terugblik op de spectaculaire kwalificatie van zaterdag. Kun je verklaren waar Verstappen de snelheid in de derde sector vandaan haalde en hoe hij bijna drie tienden goedmaakte op van Fernando Alonso?

"Zoiets krijg je alleen maar voor elkaar met ontzettend veel commitment, dat is het belangrijkste. Maar het heeft ook te maken met hoe goed je je banden in het juiste window krijgt. Bij Verstappen kon het zo zijn dat zijn banden in de eerste twee sectoren nog niet in het goede window zaten en in de derde sector juist wel. Of het was andersom: dat Alonso in sector 3 juist met oververhitting van zijn banden te maken kreeg."

"Banden in het window krijgen ligt uiteraard aan de coureur en hoe die opwarmt, maar voor een groot deel ook aan de auto en de afstelling daarvan. Als de auto meer energie op de banden genereert, krijg je die sneller in het juiste window voor een kwalificatieronde. Maar vaak betekent dat ook dat ze in de race dan sneller slijten."

"Dat verklaart ook enigszins het raceverloop, want de Red Bull kon relatief goed met banden omgaan. Verstappen kon veel langer doorrijden op zijn medium banden dan veel mensen hadden verwacht. Het was ook niet zo dat de banden van Alonso er na zijn eerste pitstop veel beter uitzagen dan die van Verstappen, ook al waren de banden van Alonso harder."

"Het was natuurlijk wel gewoon waanzinnig wat Verstappen in de kwalificatie liet zien, echt niet normaal. Het was haast onwerkelijk om hem zo te zien rijden. Normaal kijk je als coureur altijd ver vooruit het circuit op, maar dat kan op Monaco niet echt door de vangrails die het zicht belemmeren. Kijk bijvoorbeeld naar die chicane bij het zwembad, het moment van insturen is daar echt cruciaal. Verstappen raakte meerdere keren de vangrail, maar deed dat precies op de limiet."

Had Fernando Alonso in andere omstandigheden wel kans op de winst gehad?

"Nee, als de regen was uitgebleven sowieso niet. We zagen dat Verstappen aan het controleren was. Op zijn medium banden kreeg hij na enige tijd wel last van graining. Dan verkorrelt het rubber op het loopvlak en daardoor verlies je grip. Soms zie je dat een band na een tijd van graining herstelt. En als na de voorbanden ook bij de achterbanden graining optreedt, kan dat de auto weer beter in balans brengen en voorkomen dat banden op de voor- of achteras in een volgend stadium belanden. Dat gebeurde ook bij Verstappen, waardoor hij zijn banden toch weer aan de praat kreeg."

"Dat gold natuurlijk niet alleen voor hem, maar ik vond het persoonlijk heel knap dat Verstappen de controle behield toen het begon te regenen. Als een band slijt, wordt het rubber op de band natuurlijk een stuk minder. Rubber is ook cruciaal als het gaat om het vasthouden van temperatuur in de banden. Op het moment dat het begint te druppelen, verliest een versleten band relatief veel sneller temperatuur en daarmee heel veel grip. Verstappen raakte op het natste gedeelte van het circuit weliswaar kort de vangrail, maar kwam verder eigenlijk niet in de problemen. Alonso was daardoor nooit echt een bedreiging voor hem."

Hoe Verstappen bij muren en vangrails grenzen van Monaco opzocht

Alonso zei na afloop dat hij een eventuele wereldtitel nog niet uit zijn hoofd heeft gezet. Zie jij hem later dit seizoen op dat vlak nog de strijd met Verstappen aangaan?

"Dat lijkt me sterk, maar achter de Red Bulls zit het dicht bij elkaar. Het was hier ook interessant geweest om te zien hoe de race was verlopen als Esteban Ocon de boel niet had opgehouden. Ik denk dat Carlos Sainz dan veel meer snelheid had gehad. En wat was er gebeurd als Charles Leclerc geen gridstraf had gekregen? Dan had Alonso waarschijnlijk een stuk meer moeten pushen. Nu reed hij ook een beetje in niemandsland."

"Ook als hij direct naar de intermediates was geswitcht, denk ik niet dat hij een kans had gehad. Hoewel Verstappen waarschijnlijk een ronde te lang op slicks is doorgereden, was zijn marge groot genoeg. Ook omdat het op dat moment nog niet op het gehele circuit regende."

Hoe moeilijk is het om als coureur rustig te blijven als het gaat regenen?

"Dat is een ontzettend lastig moment. Je weet niet waar het nat is en vooral hoe nat het precies is. Je komt aan bij een bocht en moet gaan bepalen wanneer je gaat remmen. Maar je hebt geen idee waar dat precies moet en je moet dat in een fractie van een seconde bepalen op basis van wat je ziet."

"Nou is het voordeel in Monaco dat inhalen heel lastig is, dus iets eerder remmen maakt je relatief minder kwetsbaar dan op andere circuits. De baan is niet hobbelig in bochten, maar ertussenin wel. Als je op zo'n hobbel in natte omstandigheden gaat remmen, ben je meteen een passagier in eigen auto. Tel de witte lijnen daarbij op, die zijn over het algemeen spekglad in de regen."

Wat vond je van Nyck de Vries?

"Hij had een zeer solide kwalificatie met een twaalfde plek. Hij startte op de medium band. Daardoor kreeg hij het na een ronde of tien al lastiger. Maar hij was in de moeilijke omstandigheden sterk en heeft geen fouten gemaakt. Dat was belangrijk."

"Het vertaalde zich nog niet naar punten, maar hij heeft wel een solide race gereden. Zeker met de extra druk die hij afgelopen weekend moet hebben gevoeld. Het was heel makkelijk om een foutje te maken op slicks op een steeds natter wordende baan. Maar dat heeft hij niet gedaan en daar mag hij best tevreden mee zijn."

Tot slot: de meningen over Monaco lopen altijd uiteen. Sommigen vinden het prachtig, anderen verschrikkelijk. Hoe kijk jij terug op het weekend?