Tevreden Hamilton juicht niet te vroeg: 'Barcelona echte test voor updates'

Lewis Hamilton put moed uit zijn vierde plaats tijdens de Grand Prix van Monaco. De zevenvoudig wereldkampioen vermoedt dat de nieuwe updates hebben bijgedragen aan het succes.

"Ik ben heel blij met dit resultaat. Zowel George Russell als ik hebben posities gewonnen in de race en dat is niet eenvoudig in Monaco", zei de Brit zondag na afloop tegen diverse media. Hamilton startte als vijfde en werd dus vierde. Russell begon als achtste aan de race en passeerde als vijfde de streep.

"In de aanloop naar dit weekend hadden we geen idee waar we zouden staan, we wisten niet hoe het zou gaan met de updates. Dan stemt een vierde en een vijfde plaats tot tevredenheid. We hielden alles heel en bleven de Ferrari's voor."

Hamilton verwacht dat er komend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje in Barcelona pas echt kan worden gezegd of Mercedes een stap voorwaarts heeft gezet met het nieuwe pakket. Als stratencircuit is Monaco atypisch. "Barcelona is het ideale circuit, de echte test, om meer te weten te komen over het effect van de updates. Ik ben benieuwd hoe de auto dan reageert."

Teambaas Toto Wolff wil pas volgende week zeggen of de updates Mercedes competitiever maken. "Monaco is niet representatief. In Barcelona zullen we zien of we ten opzichte van de concurrentie een stap hebben gezet."

Na zes races bezet Hamilton met 69 punten de vierde plaats in de WK-stand. Max Verstappen leidt de dans met 144 punten.

