Voor de start van de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Monaco vreesde Red Bull-teambaas Christian Horner nog voor de zege van de Nederlander. Met regen op komst waren er twijfels over de strategie, maar de regerend wereldkampioen kon alle zorgen wegnemen.

"We hadden de voorspelling dat er wat regen kon komen aan het einde van de race. Toen op de startgrid iedereen zijn banden toonde, zag je mensen op harde banden en op mediums", blikte Horner terug op de race in Monte Carlo. Ook de naast Verstappen startende Fernando Alonso begon op hard, terwijl Verstappen op de mediums vertrok.

"Toen dacht ik wel: als de mediums erg snel achteruit gaan en de harde band redt het precies tot het gaat regenen hebben we wel een probleem."

Na een goede start pakte Verstappen de leiding. Daarna kwam de WK-leider in een tempo waarmee de bloeddruk van zijn teambaas weer omlaag kon.

"Max had al snel een pitstop ruimte op Ocon, die hij nodig zou kunnen hebben. Hij kon ook nog tien seconden wegrijden bij Alonso om veilig te kunnen stoppen als er een safetycar zou komen", analyseerde Horner de race.

"Hij deed zo goed werk met de de banden dat hij ons de mogelijkheid gaf om ver genoeg in de race uit te komen en te zien hoe het uitpakte met het weer."

'Max was heel volwassen'

Verstappen vreesde tijdens de race zelf ook dat hij niet ver genoeg zou kunnen komen op zijn mediums, maar de Red Bull-kopman redde het tot aan zijn stop in de 55e ronde.

"Achteraf hadden we misschien een ronde eerder moeten stoppen voor de intermediates", vertelde Horner. "Maar daarna was Max heel volwassen in de regen, deed hij het voorzichtig met zijn banden en reed hij de race uit. Dus het was echt een topniveau van Max vandaag."

De grootste verrassing kwam van Alonso zelf, die bij zijn pitstop met de eerste regendruppels in Monaco koos voor een set droogweerbanden. "Dat verbaasde me wel", lachte Horner. "Toen waren we helemaal van hem af."

Het fundament van de zege van Verstappen werd gelegd op zaterdag. De Limburger pakte pole op een manier die veel indruk maakte op zijn teambaas. "Die ronde gaat de geschiedenis in als een van de beste aller tijden hier in Monaco. Het was geweldig."

Verschrikkelijke race voor Pérez

Sergio Pérez beleefde juist een rampweekend in Monaco. Een crash in de kwalificatie hielp de kansen op een goed resultaat van de Mexicaan al snel in om zeep. Op zondag ging het van kwaad tot erger, zag ook Horner.

"De race was verschrikkelijk voor Checo, in een verschrikkelijk weekend. We hadden een agressieve strategie voor hem en volgens mij was de snelheid er ook wel. Hij kwam op een bepaald moment zelfs in het pit window van Esteban Ocon op de derde plaats", blikte de Brit terug. "Maar toen kwamen auto's voor hem in de problemen, waar Checo niet langs kon. En daarna kwam hij ook nog in aanvaring met George Russell."

'In Spanje moet hij de bladzijde weer omslaan'

Horner had te doen met zijn coureur, die niets zijn kant op zag vallen. "Hij redde de auto ook nog geweldig bij het ingaan van de zwembadchicane. Daarna had hij waarschijnlijk een schone onderbroek nodig. Het was gewoon zo'n weekend waarvan hij de bladzijde moet omslaan. Het is lekker voor hem om snel weer in Barcelona te rijden."

Tijdens de volgende race in Spanje verwacht Horner ook meer te zien van de updates die onder meer Mercedes meebracht naar Monaco. "Hier kun je dat echt niet beoordelen. We zijn wel gevleid dat Mercedes onze voorwielophanging heeft overgenomen", knipoogde de Red Bull-teambaas.

De crash van Pérez zaterdag stelden fotografen in staat om de onderkant van de Red Bull vast te leggen. Foto: Getty Images

Horner tilt niet te zwaar aan pikante foto's onderkant RB19

Zijn eigen technische team kreeg wel een domper te verwerken door de crash van Pérez. Voor het eerst was de belangrijke onderkant van de succesvolle RB19 in vol ornaat te zien, omdat de auto door een kraan werd weggetakeld. Concurrenten kregen zo meer inzicht in de geheimen van de Red Bull.

Horner tilde er niet te zwaar aan, ook omdat het meerdere teams overkwam. "De Ferrari en de Mercedes werden ook van onderen gefotografeerd. Het is wel erg onbeleefd om onder een rokje te kijken", grapte de Engelsman.

"Maar foto's van de vloeren worden de hele tijd gemaakt in de paddock. Dat gebeurt al als ze aankomen, als de auto op bokken staat of als de vloer er even af is. Elk team heeft spionagefotografen in dienst om daar foto's van te nemen. Dus volgens mij was het niet de eerste keer dat de vloer op de foto is gezet. Het was wel de eerste keer dat de auto zo open en bloot aan een kraan hing."