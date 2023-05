Alonso geeft hoop op wereldtitel nog niet op: 'Kan ook met een mindere auto'

Na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Monaco achter WK-leider Max Verstappen, blijft Fernando Alonso hoop houden op de wereldtitel. De Spanjaard beseft dat zijn Aston Martin onderdoet voor de Red Bull, maar ervaringen uit het verleden leren de tweevoudig kampioen dat hij niet moet opgeven.

"Ik heb het al eerder meegemaakt", groef Alonso zondag na de race in zijn geheugen. "In 2010 kon ik in de slotrace nog kampioen worden, ondanks dat mijn Ferrari toen minder was dan de Red Bull. En in 2012 gebeurde dat weer. Op pure snelheid redden we het nu ook niet, maar we geven niet op."

Alonso was tevreden over zijn tweede plaats in Monaco. Die kon hij onder meer pakken na een fout van Sergio Pérez in de kwalificatie. "We moeten dan ook profiteren als Red Bull het een keer verprutst, zoals Pérez dit weekend deed."

WK-stand Formule 1 2023 1. Max Verstappen: 144 punten

2. Sergio Pérez: 105 punten

3. Fernando Alonso: 93 punten

Ook zonder regen geen schijn van kans

Aston Martin nam zelf een strategische gok door Alonso op harde banden te laten starten, terwijl bijvoorbeeld Verstappen op mediums vertrok. Het was uiteindelijk een vergeefse poging, analyseerde de 41-jarige veteraan.

"Ook zonder regen hadden we geen schijn van kans. Het was een alles of niets-gok, maar al snel bleek dat Verstappen veel te snel was op zijn mediums. Dat was het probleem. De strategie was goed, maar wij hadden de snelheid niet."

'Baan was voor mijn pitstop nog 99 procent droog'

Alonso baarde nog opzien door een pitstop te maken voor droogweerbanden, terwijl andere coureurs door de vallende regen al voor intermediates kozen. Ook daarvoor had coureur uit Oviedo een verklaring.

"Ik reed die ronde voor mijn pitstop op een baan die nog 99 procent droog was. Alleen in twee bochten regende het een beetje. Dus er was geen reden om intermediates te monteren", legde Alonso uit. "We hadden bovendien een flinke marge, dus toen het een ronde later kletsnat bleek, kon ik alsnog een stop maken voor inters en mijn positie behouden"