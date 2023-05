Nyck de Vries bereikt doel door uit de problemen te blijven: 'Hierop voortborduren'

Met een twaalfde plaats in de Grand Prix van Monaco finishte Nyck de Vries op de positie waarvan hij was vertrokken. De AlphaTauri-coureur bleef uit de problemen, ondanks de regen in het Prinsdom en bereikte daarmee zijn hoofddoel voor de dag.

"Het was wel een solide race", blikte De Vries na afloop terug. "In het begin heb ik denk ik wel iets te veel van de banden gevraagd toen ik achter Oscar Piastri zat. Later zag je dat Alexander Albon bij mij zat te pushen, maar daar betaalde hij de prijs weer voor."

Later kwam De Vries zelf in de problemen met zijn banden. "Ik had Bottas vlak achter me. Maar toen kreeg hij last van graining en werd het bij mij weer beter. Vanaf dat moment kon ik veel harder waren we echt competitief. Dan heb ik het over de laatste tien ronden voor de regen kwam."

De Vries moest in de overstapfase alleen Bottas voorlaten, die eerder zijn stop had gemaakt. "Ik denk niet dat we daar iets verkeerd hebben gedaan. We reageerden volgens mij goed op de omstandigheden."

Eenmaal op de intermediatebanden was het voor De Vries een uitdaging om op de baan te blijven. "Ik had echt geen grip toen het begon te regenen. Ik neem aan dat iedereen daar last van had. Je verloor veel temperatuur in de banden en de remmen en het was toen een kwestie van overleven. Maar dat is gelukt. We zijn uit de problemen gebleven. Dat was het doel vandaag."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Stond vrijdagochtend nog de was op te vouwen'

Het was voor De Vries een bijzondere ervaring om voor het eerst een Grand Prix te rijden in zijn woonplaats. "Vooral vrijdagochtend was gek. Ik was eerst thuis de was aan het doen, heb dat opgevouwen en het huis nog gestofzuigd. Daarna ben ik naar het circuit gegaan."

"En in de avond kreeg ik het eten van het team hier mee in een tasje en heb ik het thuis alleen opgegeten. Het was wel lekker om thuis te slapen. Ik ben dan wel Nederlands, maar ik voelde hier ook de steun. Mijn vader en zusje waren er om te kijken."

De Vries komt steeds dichter bij de top tien

De Vries ging na weken van verhalen over zijn positie enigszins onder druk het weekend in, maar kijkt terug op solide dagen in Monaco.