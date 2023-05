Verstappen na overtuigende zege in Monaco: 'Was een behoorlijk lastige race'

Max Verstappen won de Grand Prix van Monaco zondag weliswaar overtuigend, maar de Nederlander vond het naar eigen zeggen een behoorlijk lastige race. De Red Bull-coureur hield zijn hoofd koel in de natte slotfase en bleef Fernando Alonso ver voor.

"Het is heel mooi om hier te winnen, zeker op deze manier met de wisselende weersomstandigheden", zei Verstappen na afloop van de race. "We zijn rustig gebleven, hebben de overwinning gepakt en veel punten voor het team gescoord."

De van poleposition vertrokken Verstappen behield bij de start zijn leidende positie en liep vervolgens steeds verder uit op Alonso. Met nog 25 rondes voor de boeg begon het stevig te regenen in Monaco, wat tot de nodige chaos leidde.

"Het was een behoorlijk lastige race, vooral omdat ik op de mediumband begon en Fernando op de harde band stond", vertelde Verstappen. "We wilden niet zo lang doorrijden, maar moesten dat wel doen omdat we wisten dat de regen onderweg was."

"Mijn banden begonnen te slijten, maar na een paar rondes wist ik ze toch weer enigszins aan de praat te krijgen. Toen begon het te regenen, ronde na ronde steeds iets harder. Daardoor moesten we naar de intermediates wisselen."

'Er was geen reden om sneller te gaan'

De 25-jarige Verstappen hield zijn hoofd koel op het natte circuit en liep steeds verder uit. Uiteindelijk kwam de Limburger bijna een halve minuut voor Alonso over de finish en boekte hij zijn tweede zege in Monaco.

Na zijn overstap op intermediates verloor Verstappen veel tijd op Alonso, maar volgens de WK-leider was dat bewust. "Ik had een grote voorsprong, dus ik deed voorzichtig. Er was geen reden om sneller te gaan. Pas toen ik Norris in mijn versnellingsbak had dacht ik 'misschien moet ik iets versnellen'", legde hij later uit.

Verstappen wilde ritme niet doorbreken

In de slotfase voelde Verstappen juist geen reden om het rustig aan te doen. "Dat vroeg mijn engineer wel, maar ik zat in mijn ritme en dan is het altijd beter om dat niet te doorbreken. Als je langzamer gaat, koelt alles af en maak je juist fouten. Ik raakte wel soms de muur omdat ik dacht dat ik marge had, maar die had ik dus niet", lachte hij.

Met zijn 39e overwinning is Verstappen nu Sebastian Vettel voorbij als de coureur met de meeste zeges voor Red Bull Racing. "Ik had dit aan het begin van mijn loopbaan, toen ik de Formule 1 probeerde te halen, natuurlijk niet kunnen dromen", beschouwde Verstappen zijn prestatie. "Maar als je een goede auto hebt zoals nu kun je zo'n reeks neerzetten."