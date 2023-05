Verstappen houdt hoofd koel in natte slotfase en wint GP Monaco

Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Monaco gewonnen door in de natte slotfase van de race het hoofd koel te houden. De Nederlander lag van start tot finish aan de leiding in het Prinsdom en bleef Fernando Alonso en Esteban Ocon voor.

De van pole vertrokken Verstappen kon de race controleren, ook toen het met 25 ronden te gaan begon te regenen. De Nederlandse WK-leider liep met zijn zege 25 punten uit op teamgenoot en naaste belager Sergio Pérez. Die eindigde na een race vol incidenten in de achterhoede, waar hij ook was begonnen. Verstappen heeft nu een voorsprong van 39 punten.

De 41-jarige Alonso kon geen vuist maken richting Verstappen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Alpine-coureur Esteban Ocon pakte vanaf de derde startplaats zijn eerste podium van het seizoen.

De vierde plaats was voor Lewis Hamilton, voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. De zevenvoudig wereldkampioen pakte ook het puntje voor de snelste ronde.

Thuisfavoriet Charles Leclerc kwam in een moeizame race als zesde over de streep. Daarmee bleef de Ferrari-coureur Pierre Gasly (Alpine) en teamgenoot Carlos Sainz voor. Nyck de Vries kwam in zijn AlphaTauri als twaalfde over de finish.

Top tien GP Monaco 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Esteban Ocon (Alpine)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Oscar Piastri (McLaren)

Regen verandert rustige race in chaos

Met Verstappen aan de leiding kabbelde de race voort met slechts enkele kleine incidenten, terwijl de dreiging van regen steeds groter werd. Rond de vijftigste ronden kwamen de druppels naar beneden en ontstond er een grote chaos.

Omdat het eerst pas in enkele bochten nat werd, bleven de meeste coureurs nog even doorrijden, wat voor hachelijke momenten zorgde voor onder meer Sainz. Ook Verstappen raakte bijna de controle over zijn Red Bull kwijt.

De Nederlander bleef wel aan de leiding, en kon in zijn enige pitstop van de race overstappen van de mediumbanden waarop hij was gestart naar intermediates. Alonso deed dat niet en wisselde eerst naar nieuwe slicks. Dat was een fout van Aston Martin, waarmee de Spanjaard meteen de aansluiting op Verstappen kwijtraakte.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Sainz struikelt over Ocon

Verder naar achter hield Ocon knap stand, ondanks verwoedde pogingen van vooral Sainz om hem in te halen. Dat probeerde de Spanjaard eerst strategisch, en later op de baan. De gefrustreerde Ferrari-coureur schoof later zelf even van de baan, waarna hij door een dubbele pitstop samen met Leclerc nog meer plaatsen verloor.

De beide Mercedes-coureurs profiteerden van deze situatie. Hamilton schoof op naar de vierde plaats, Russell naar de vijfde. De Brit sneed zichzelf later in de vingers door gevaarlijk de baan weer op te rijden na een klein momentje. Daarbij raakte hij vol de ongelukkige Pérez. Beide coureurs konden wel verder, maar Russell kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Die kostte hem geen plekken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De Vries rijdt solide maar kleurloze race

De Vries verloor in de eerste ronden na de regen een positie aan Valtteri Bottas, die al vroeg was gestopt voor intermediates. De Nederlander reed verder een solide maar vrij kleurloze race die hem de dertiende plaats leek op te leveren.

In de slotfase ging teamgenoot Yuki Tsunoda echter in de fout, waardoor De Vries twaalfde werd. Dat was ook de plek waarop hij begon.

Dat gebeurde ver achter Verstappen, die voor de tweede keer won in Monaco. De Nederlander komt in totaal op 39 overwinningen, waarmee hij Sebastian Vettel voorbij is als coureur met de meeste zeges voor Red Bull Racing.