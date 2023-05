Vooruitblik GP Monaco: Alleen de start spannend voor Verstappen

Max Verstappen heeft zondag een uitgelezen kans om de Grand Prix van Monaco voor de tweede keer te winnen. De Nederlandse WK-leider pakte de cruciale poleposition zaterdag met een imponerende laatste ronde in de kwalificatie.

Inhalen is al jaren vrijwel onmogelijk in Monaco en dat is dit jaar niet anders. Aan de baan is niets veranderd, de auto's zijn nog steeds veel te breed en de vangrails staan te dichtbij voor het betere duelleren.

Dat weten alle coureurs, en daarom lag de focus volledig op de kwalificatie van zaterdag. Op normale circuits hoeft Verstappen niet zo veel risico te nemen als hij in zijn uitmuntende laatste poging deed. Dan kan hij vertrouwen op het racetempo dat in de Red Bull zit, en op zijn eigen inhaalvaardigheden.

In Monaco heeft de Nederlander daar niets aan zolang hij klem zit achter een andere auto. In 2019 probeerde Verstappen bijvoorbeeld tevergeefs Lewis Hamilton in te halen. Zodra de auto's enigszins gelijkwaardig zijn, is dat onbegonnen werk.

Verstappen maakt zich geen zorgen over starts Red Bull

De start is dus cruciaal. De als tweede startende Fernando Alonso zinspeelde zaterdag op het soms moeizame wegrijden van de Red Bulls, waarvan hij hoopt te profiteren. Volgens Verstappen is dat een probleem dat zijn team inmiddels heeft verholpen. De Limburger maakte zich er geen zorgen over.

Zolang de Red Bull-coureur Alonso achter zich kan houden op het korte stuk naar de eerste bocht, is het alleen rond de pitstops nog even spannend. De kans is zeer groot dat het ook hier alleen tussen Verstappen en Alonso gaat. Esteban Ocon kan vanaf de derde plaats de Ferrari's en Mercedessen achter zich weleens flink gaan ophouden.

Monaco is bij droog weer doorgaans een eenstopper, met de keuze uit starten op medium of op soft. Daarna volgt een wissel naar de harde band. De starters op soft doen dat normaal gesproken van ronde 22 tot 30. De mediumstarters stoppen waarschijnlijk tussen ronde 30 en 38.

De Vries heeft reële kans op eerste punten van het jaar

Nyck de Vries heeft vanaf de twaalfde plaats een kleine, maar reële kans op zijn eerste punten. Daarbij zijn een aantal factoren van belang.

Ten eerste is dat de start. Daarna moet de Fries zorgen dat hij zijn AlphaTauri zelf uit de vangrails houdt. Als hem dat lukt en er zijn een paar coureurs voor hem die de mist ingaan, liggen punten in het verschiet.

Van achteren dreigt alleen het gevaar Sergio Pérez, die de snelheid heeft om De Vries te kunnen inhalen. De Mexicaan moet zich naar voren werken na een crash in de kwalificatie.

Zondagochtend vielen er enkele buien in Monaco, maar de kans op regen tijdens de race blijft rond de 20 procent hangen. Verstappen stelde zelf liever een droge race te willen, maar ook voor een regenrace draait de WK-leider zijn hand niet om.

De Grand Prix van Monaco start zondag om 15.00 uur.

