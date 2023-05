Horner lovend over Verstappen na pole in Monaco: 'Een onwerkelijke ronde'

Red Bull-teambaas Christian Horner is lovend over Max Verstappen na het veroveren van poleposition voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander troefde zaterdag in zijn laatste poging in de kwalificatie Fernando Alonso af.

"Dat was een van de spannendste ronden die Max ooit in de kwalificatie heeft gereden", zei Horner. "Wat een prestatie."

Verstappen was bij zijn allerlaatste poging na twee sectoren nog iets langzamer dan Alonso, maar dankzij een ijzersterke slotsector pakte hij toch de pole. De Red Bull-coureur was 0,084 seconden sneller dan de Spanjaard.

"In de laatste ronde, toen hij bij het zwembad aankwam, lag hij 0,2 seconden achter op Fernando en in die laatste sector raakte hij twee keer de muur", aldus Horner. "Maar zijn momentum hielp hem erdoorheen. Hij won tijd en toen deed hij het: hij pakte pole. Een onwerkelijke ronde. Het wordt een heel spannende race."

Voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez liep de kwalificatie uit op een drama. De Mexicaan crashte in het eerste deel en start daardoor achteraan.

"Helaas kreeg 'Checo' niet de kans om te laten zien wat hij hier kan", zei Horner. "Het is jammer, maar we kijken uit naar morgen. Beide coureurs zullen hongerig zijn om er het maximale uit te halen."

De Grand Prix van Monaco gaat zondag om 15.00 uur van start.

