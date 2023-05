Als twaalfde gekwalificeerde De Vries beleeft 'solide weekend' in Monaco

Nyck de Vries kijkt tevreden terug op de kwalificatie die hem zaterdag de twaalfde startplaats voor de Grand Prix van Monaco opleverde. De Nederlander had liever nog iets meer uit zijn AlphaTauri geperst, maar beleeft een solide weekend.

De Vries weet dat het zondag lastig inhalen is in Monaco. Eigenhandig naar voren komen is dus lastig, zijn plek verdedigen gaat makkelijker. Als er voor hem twee coureurs uitvallen, heeft De Vries kans op zijn eerste punten van het seizoen.

"De sleutel is uit de problemen blijven. Dat pakte vandaag al goed uit en morgen geldt hetzelfde", blikte hij vooruit. "We moeten kijken of we een kans kunnen creëren met een perfect uitgevoerde race. Als dat dan de tiende, elfde of twaalfde plaats oplevert zien we dan wel. Maar we moeten het maximale eruit halen, zonder te forceren."