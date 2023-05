Pérez vol ongeloof door crash, verwacht zondag 'nachtmerrie' in Monaco

Sergio Pérez kon zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco niet geloven dat hij door een crash al snel moest toekijken. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen start zondag achteraan en verwacht een zware race.

"Ik kan niet geloven wat ik heb gedaan", mopperde Pérez na de kwalificatie nog na. De nummer twee in de WK-stand klapte hard in de bandenstapels in de eerste bocht en stapte daarna uit zijn beschadigde Red Bull.

"Het verraste me simpelweg. De achterkant brak heel laat in de bocht nog uit", analyseerde Pérez zijn crash. "We proberen daar veel tijd te winnen, maar ik ging over de limiet en werd een passagier van mijn eigen auto. Ik kon er niks meer aan doen, ik kwam ook de uitloopzone niet meer op."

Pérez had zelf niet het idee dat hij te hard pushte in een vroeg stadium van de kwalificatie. "Dat gevoel had ik niet. Het was gewoon een grote fout van mijn kant en het spijt me ontzettend voor het team."

Volgens de winnaar van de vorige race in Monaco had hij kans op poleposition. Die ging uiteindelijk naar Verstappen. De Nederlander kan zondag bij winst flink uitlopen in de WK-stand. "Ik ben daarom ontzettend teleurgesteld in mezelf. Morgen wordt de race echt een nachtmerrie", baalde Pérez.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Wat je ook doet, je komt er niet voorbij'

Inhalen is vrijwel onmogelijk in de krappe straten van Monaco, weet Pérez met al zijn ervaring. "Wat je ook doet, je komt er niet voorbij. Andere coureurs kunnen gewoon de deur dicht gooien. Het komt er waarschijnlijk op neer dat je op de positie finisht waarop je bent begonnen."

Pérez start zondag normaal gesproken als laatste, mits er bij de coureurs voor hem geen gridstraffen meer volgen. Red Bull heeft zelf wel de mogelijkheid om straffeloos alle motoronderdelen in zijn auto de vervangen. De Mexicaan moet dan wel uit de pitsstraat beginnen.