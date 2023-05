Verstappen wil chaos vermijden: 'In Monaco kan er van alles gebeuren'

Max Verstappen moest zaterdag alle risico van de wereld nemen om poleposition te veroveren voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander raakte in zijn poleronde zelfs meerdere keren de vangrail, zo vertelde hij na afloop. Zondag wil hij de verwachte chaos op het circuit vermijden.

"We wisten voorafgaand aan dit weekend dat het best een beetje lastig zou worden voor ons", vertelde de 25-jarige Verstappen in het prinsdom. "Gisteren hadden we niet de beste start, maar we hebben ons verbeterd en werden gaandeweg het weekend steeds sneller."

"In de kwalificatie hier moet je alle risico van de wereld nemen. Mijn eerste sector was in mijn poleronde niet heel best, ik wist dat ik er nog steeds achter zat. Daardoor moest ik in de laatste sector alles geven wat ik kon, ik raakte zelfs nog een paar keer de muur. Maar het kwam goed en gelukkig sta ik nu voor het eerst op pole in Monaco."

Verstappen stond voor zijn laatste poging nog op de vijfde plek en maakte een flinke sprong op de tijdenlijst toen hij over de finish kwam. De Red Bull-coureur was nipt sneller dan Fernando Alonso (tweede) en Charles Leclerc (derde). Sergio Pérez, de belangrijkste concurrent van Verstappen in de titelstrijd, strandde door een crash al in Q1.

Hoewel inhalen lastig is in Monaco rekent Verstappen zich nog niet rijk. "We hebben morgen een goede start nodig", vervolgde de tweevoudig wereldkampioen. "In Monaco kan er van alles gebeuren. Safetycars, regen. Er is altijd chaos hier. De auto is snel, dus dat zal het punt niet zijn. We moeten rustig en uit de chaos zien te blijven."