Verstappen pakt in extremis pole voor Grand Prix van Monaco, Pérez crasht

Max Verstappen heeft zaterdag op de valreep poleposition gepakt voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander troefde in zijn laatste poging Fernando Alonso af. Charles Leclerc werd in de Ferrari derde, terwijl Sergio Pérez crashte.

Verstappen kwam in zijn allerlaatste ronde na twee sectoren nog twee tienden tekort voor pole, maar kon vertrouwen op zijn ijzersterke slotsector. De Nederlander was uiteindelijk met 0,084 seconde de snelste. Omdat hij als laatste over de streep kwam, kon niemand de Nederlander pole meer afnemen.

Esteban Ocon viel op door in zijn Alpine naar de vierde tijd te rijden. Carlos Sainz werd in de tweede Ferrari vijfde. Mercedes had een moeizame kwalificatie met een zesde tijd voor Lewis Hamilton en de achtste voor George Russell.

Top tien kwalificatie Monaco 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.11,365

2. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,084

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,106

4. Esteban Ocon (Alpine): +0,188

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,265

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,360

7. Pierre Gasly (Alpine): +0,568

8. George Russell (Mercedes): +0,599

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,717

10. Lando Norris (McLaren): +0,889

De Vries begint als twaalde aan eerste Formule 1-optreden in Monaco

Nyck de Vries kwam in zijn eerste optreden met de Formule 1 in Monaco tot een twaalfde tijd. Teamgenoot Yuki Tsunoda haalde het slotdeel van de kwalificatie wel en start zondag als negende.

De kwalificatie was al vroeg afgelopen voor Pérez. De winnaar van vorig jaar klapte in zijn tweede poging om een snelle ronde te zetten vol in de bandenstapels van de eerste bocht en zorgde zo voor een rode vlag. De Mexicaan stapte gedesillusioneerd uit en start zondag normaal gesproken achteraan.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur.

