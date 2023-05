Mogelijk gaat het regenen zondag in Monte Carlo waar de Grand Prix van Monaco op het programma staat. Weerplaza praat je bij over het weerbericht.

De kans is groot dat het droog blijft met zon en wolken, maar helemaal zeker is dat niet. Coureurs moeten rekening houden met een lichte buiendreiging.

Verder landinwaarts komen in Frankrijk enkele regen- en onweersbuien voor en er is een kleine kans dat er een bui over Monaco trekt. De temperatuur is aangenaam met 23 à 24 graden. Daarbij staat maar weinig wind.