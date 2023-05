Verstappen favoriet voor pole in Monaco na sterke slottraining

Max Verstappen is de favoriet voor de belangrijke poleposition voor de Grand Prix van Monaco, na een sterk optreden in de laatste vrije training. De Red Bull-coureur was de snelste in een sessie die voortijdig werd afgebroken na een crash van Lewis Hamilton.

Verstappen klokte 1.12,778 op het stratencircuit in Monte Carlo en was daarmee nipt sneller dan zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan gaf 0,073 seconde toe op de leider in de WK-stand.

De derde tijd kwam op naam van Lance Stroll in de Aston Martin, die 0,166 seconde langzamer was dan Verstappen. Door problemen bij Kevin Magnussen in de Haas en vervolgens de crash van Hamilton in de Mirabeau-bocht werden er in de laatste tien minuten nauwelijks meer snelle ronden gereden. De uitslag van de training kan dus enigszins vertekenen.

Zo was Fernando Alonso snel onderweg met zijn Aston Martin toen met de rode vlag werd gezwaaid. De Spanjaard kwam nu niet verder dan de veertiende tijd, terwijl hij zich normaliter bij de eerste vier moet kunnen kwalificeren.

Top tien derde vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.12,776

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,073

3. Lance Stroll (Aston Martin): +0,166

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,485

5. Lando Norris (McLaren): +0,620

6. Pierre Gasly (Alpine): +0,677

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,699

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,710

9. Esteban Ocon (Alpine): +0,720

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,745

Leclerc worstelt met stuiterende Ferrari

Charles Leclerc had tijdens de derde vrije training veel problemen met zijn Ferrari. De auto raakte op bepaalde punten te veel het asfalt met de bodemplaat, waardoor de Monegask moeite had om de controle te houden. "Voor de zwembadchicane moet ik zelfs van het gas", rapporteerde hij aan zijn team. Leclerc kwam niet verder dan de zevende tijd.

Zijn teamgenoot Carlos Sainz deed het met de vierde tijd iets beter, maar ook de Spanjaard moest bijna een halve seconde toegeven op de Red Bulls. Ferrari moet nog aan de slag om in de kwalificatie beter voor de dag te komen.

Nyck de Vries reed in het eerste half uur tijden die rond de tiende plaats uitkwamen, maar was daarna niet meer in staat om zich te verbeteren. De Nederlander eindigde met een 1.14,187 op de laatste plaats.

