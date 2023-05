Russell verwacht dat updates Mercedes in Monaco nog niet gaan helpen

George Russell verwacht dat een ingebakken zwakte in zijn Mercedes ondanks flinke updates nog een obstakel vormt in Monaco. De auto is doorgaans sterk in de race, en minder in de kwalificatie. Op het krappe stratencircuit is de zaterdag juist de dag waarom het draait.

"We moeten dat om zien te draaien", analyseerde de Brit de situatie van zijn team. "We doen het altijd goed op zondagen. Maar op zaterdagen hebben we het gewoon lastig. En dat is hier een extra nadeel omdat je in de race nauwelijks kunt inhalen."

Mercedes verscheen in Monaco met updates aan de auto, waaronder nieuwe sidepods, een andere vloer en een aangepaste voorwielophanging. Die nieuwe onderdelen waren eigenlijk bedoeld voor de afgelaste Grand Prix van Emilia-Romagna.

"Dit is zo'n unieke baan, dus zeker niet de ideale plek om alles te evalueren. Maar dat wisten we al toen we hier aankwamen", stelde Russell. "Er waren wel positieve signalen in de vrije trainingen. We hebben veel veranderd aan de auto door de vrijdag heen."

Volgens hoofdengineer Andrew Shovlin werkten de updates zoals verwacht. "Je kunt dat niet direct aan de rondetijden zien, maar we hebben een goed programma kunnen draaien op vrijdag."

2:05 Afspelen knop Mercedes heeft weer sidepods: zo zien ze eruit en zo werken ze

Hamilton geniet van het rijden in Monaco

Lewis Hamilton had vrijdag een "geweldige dag". "Ik heb echt genoten van het rijden in Monaco. En ik wil iedereen bij de fabriek bedanken dat ze onze auto zo hebben doorontwikkeld. Dat is niet eenvoudig. Er zitten uren werk in."

De zevenvoudig wereldkampioen had wel gehoopt iets dichter bij de kop van het veld te zitten, die vrijdag werd aangevoerd door Max Verstappen. "Dat was zonde. Maar ik voelde wel verbeteringen. We moeten steeds iets van de tijd blijven afsnoepen en kijken waar we uitkomen."