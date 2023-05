Tevreden Verstappen wil grotere buffer op Ferrari en Aston Martin in Monaco

Na een moeilijk begin keek Max Verstappen vrijdag uiteindelijk tevreden terug op twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander verwacht wel dat hij nog een grotere buffer nodig heeft op Ferrari en Aston Martin.

"De eerste vrije training was ik niet blij met hoe de auto over de kerbstones en hobbels ging, dus toen hadden we het lastig", blikte Verstappen aan het einde van de dag terug.

De Limburger klaagde in de eerste sessie van de dag steen en been over zijn auto. Tussen de twee trainingen door heeft Red Bull duidelijk iets ten goede veranderd in de afstelling. "In de tweede training ging het al veel beter en waren we competitief."

De WK-leider klokte dan ook de snelste tijd van de dag, maar zijn voorsprong op Charles Leclerc was minimaal. De Monegask ging in zijn Ferrari slechts 0,062 langzamer. "Ze zitten dichtbij, dus we moeten nog wel aan het werk. En ook Aston Martin zit in de buurt."

'Kon steeds dichter bij de vangrail komen'

Volgens Verstappen gaat de Ferrari nog altijd beter over de grote hobbels die het stratencircuit in Monte Carlo rijk is. "Hun wegligging is wel beter. We komen daar wat tekort, dus we hebben wel iets nodig om ze voor te blijven. Er is echt een buffer nodig."

De Nederlander ziet nog wel wat marge in zijn auto. "Hopelijk weten we dat te vinden. Maar vandaag reed de auto uiteindelijk al best goed. Dus dat stelde me in staat om echt te pushen en steeds dichter bij de vangrail te komen."