Verstappen nipt sneller dan Leclerc in tweede training GP Monaco

Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco de snelste tijd geklokt. De WK-leider was nipt sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Nyck de Vries reed met zijn AlphaTauri de zeventiende tijd.

Verstappen reed in zijn Red Bull een 1.12,462 op de softbanden en was daarmee 0,065 sneller dan thuisrijder Leclerc in de Ferrari. Carlos Sainz klokte in de tweede Ferrari een tijd die 0,107 seconde langzamer was dan die van Verstappen.

De eerste training op vrijdag verliep nog moeizaam voor Verstappen. Red Bull rekent op een zwaar weekend in het Prinsdom, omdat de normaliter dominante RB19 in Monaco niet kan profiteren van de hoge snelheid op rechte stukken en in snelle bochten.

Toch klokte Verstappen in de tweede training continu snelle tijden en was er tevredenheid bij de Nederlander. "Dit voelt goed aan", rapporteerde de Limburger aan zijn team.

Top tien tweede training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.12,462

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,065

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,107

4. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,220

5. Lando Norris (McLaren): +0,444

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,498

7. Sergio Pérez (Red Bull): +0,529

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,588

9. Pierre Gasly (Alpine): +0,627

10. Esteban Ocon (Alpine): +0,700

Alonso snel, Mercedes-coureurs en Pérez vallen tegen

Fernando Alonso wordt ook tot de favorieten gerekend in Monte Carlo en maakte dat enigszins waar. De Spanjaard moest in zijn Aston Martin twee tienden toegeven op Verstappen en werd daarmee vierde. Lando Norris reed in zijn McLaren de vijfde tijd, op krap een halve seconde van de snelste tijd.

De Mercedes-coureurs vielen enigszins tegen, met een zesde tijd voor Lewis Hamilton en de twaalfde voor George Russell. De auto van beide Britten heeft in Monaco een flink pakket aan updates gekregen. Ook Sergio Pérez was nog niet op snelheid. De winnaar van vorig jaar klokte de zevende tijd op zeven tienden van zijn teammaat Verstappen.

Crash Sainz zorgt voor rode vlag

Sainz ging met een kwartier te gaan in de fout bij het uitkomen van de zwembad-chicane. De Spanjaard raakte aan de binnenkant de vangrail, waardoor de voorwielophanging van zijn Ferrari afbrak. Sainz kon niet meer sturen en raakte een paar meter verderop de volgende vangrail. Onder anderen Verstappen en Leclerc maakten eerdere jaren al eens dezelfde fout.

De Vries klokte de zeventiende tijd, waarmee hij 0,022 seconde langzamer was dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Ook de AlphaTauri heeft flinke updates in Monaco, maar het zusterteam van Red Bull heeft nog altijd moeite om zich in de strijd in het middenveld te mengen.