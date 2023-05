Horner verwacht lastig weekend: 'Sterke punten Red Bull werken niet in Monaco'

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht in Monaco veel tegenstand van met name Aston Martin en Ferrari. Al in de eerste vrije training werd duidelijk dat de normaliter dominante RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez het lastig heeft op het krappe stratencircuit. Het team weet hoe dat komt.

"Onze auto is vooral snel in de gemiddelde en snelle bochten. Die heb je hier bijna niet", was de simpele verklaring van Horner voor het gat op de concurrentie. Verstappen kwam in de eerste training zes tienden van een seconde tekort op de Ferrari van Carlos Sainz.

Voor Ferrari is de situatie omgekeerd. "Je hebt hier veel langzame bochten en daarin is onze auto juist goed", antwoordde Laurent Mekiés van het Italiaanse team op de vraag waarom zijn coureurs wel snel waren. "Daar hebben we op andere banen nog nauwelijks van geprofiteerd, maar hier hebben we een kans. Al is het weekend nog lang en blijven we met beide benen op de grond."

Dat Ferrari goed voor de dag komt, was voor Red Bull geen verrassing. "Dat hadden we wel verwacht", stelde Horner. "Maar Mercedes zag er ook competitief uit. En Fernando Alonso ging snel in de Aston Martin."

Red Bull verwacht door het weekend heen nog wel wat aan de auto te kunnen doen. "Vooral als er meer rubber op de baan komt, kan dat nog wel wat veranderen aan hoe de auto reageert. Maar ik maak me geen illusies. We staan voor een grote uitdaging dit weekend."

'Iedereen moet geconcentreerd blijven'

Ferrari had voor de afgelopen twee edities van de Grand Prix van Monaco poleposition in handen. Vorig jaar werd de racewinst vergooid omdat het team niet goed inspeelde op de natte omstandigheden. "We moeten het hele weekend door geconcentreerd blijven", legde Mekiés de vinger op de zere plek.

Maar de hoop is er bij Ferrari. "We zijn normaal gesproken sneller in de kwalificatie dan in de race. En hier in Monaco is de kwalificatie heel belangrijk omdat inhalen vrijwel onmogelijk is. Dus dat geeft ons de kans om het gat op Red Bull te dichten, al moet ik nog zien of het genoeg is om te winnen", hield de Fransman een slag om de arm.

'Rauw talent' Leclerc maakt het verschil

Vooral van Charles Leclerc wordt veel verwacht. De Monegask pakte de laatste twee keer pole voor eigen publiek. De Ferrari-kopman komt doorgaans prima uit de verf op stratencircuits, wat volgens Mekiés goed verklaarbaar is.

"Als je aan Charles denkt, denk je aan rauw talent. Dat soort jongens komen hier bovendrijven. Die rijden dicht op de 100 procent. Als je op 101 procent gaat rijden, raak je de muur", legde de sportief directeur uit.

"Dus je kunt hier als coureur iets meer het verschil maken. Op andere ruimere circuits zit iedereen snel op de 100 procent. Daar hoef je geen grote risico's te nemen."