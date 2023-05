Klagende Verstappen zesde bij eerste vrije training Monaco, Sainz de snelste

Max Verstappen heeft vrijdag mede door problemen aan zijn auto de zesde tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Ferrari-coureur Carlos Sainz klokte de snelste tijd. De sessie werd voortijdig afgebroken vanwege een rode vlag.

De eerste vrije training kende twee keer een rode vlag. De sessie werd eerst stilgelegd vanwege rommel op de baan na een crash van Nico Hülkenberg van Haas. Op het eind ging Alexander Albon (Williams) in de fout, waardoor de sessie met nog enkele minuten te gaan al was afgelopen.

De laatste editie in Monaco werd gewonnen door Pérez. De Mexicaan liet in een regenachtige race Sainz en Verstappen achter zich. Verstappen won de race in het prinsdom in 2021 voor het eerst.