Verstappen baalt van vertrek Honda bij Red Bull: 'Jammer dat het zo uitpakt'

Max Verstappen kan nog tot en met 2025 over de Honda-motor beschikken. Toch vindt hij het jammer dat de Japanners daarna naar Aston Martin vertrekken.

"Het is voor Aston Martin goed nieuws, want ze krijgen een geweldige motor", reageerde de WK-leider donderdag in Monaco op het nieuws over zijn motorleverancier. Verstappen rijdt sinds 2019 met de Japanse krachtbron en pakte er naast het leeuwendeel van zijn overwinningen twee wereldtitels mee.

"Het is wel jammer hoe dat allemaal heeft uitgepakt. Een paar jaar terug zeiden ze dat ze gingen stoppen. Red Bull heeft nu een hele eigen motorentak opgezet en toen gingen ze opeens door."

Honda kondigde begin 2021 definitief aan te vertrekken uit de Formule 1. Red Bull wist toen wel een deal te maken zodat de Japanners tot en met 2025 motoren bleven leveren. Het idee was dat Honda daarna definitief zou verdwijnen, maar daar is het nu dus op teruggekomen. Vanaf 2026 ligt de motor achterin de Aston Martin.

"Ik vond het geweldig om met ze te werken, want we hebben veel succes gehad. Maar we zagen het aankomen, dus we hadden al een beetje afscheid genomen."

2:05 Afspelen knop Mercedes heeft weer sidepods: zo zien ze eruit en zo werken ze

'Kunnen nu niet meer met ze samenwerken'

De combo Red Bull Powertrains en Ford prepareert de eerste eigen motor voor 2026. Ondanks dat het team nu nog Honda-aandrijving gebruikt, is het Japanse merk daar niet bij betrokken.

"Nu wij zelf een motor aan het bouwen zijn, kunnen we ook niet echt meer samenwerken. Het is zonde", zei Verstappen. "We hebben altijd een goede relatie met ze gehad. Dus om ze nu naar Aston Martin te zien vertrekken, is jammer. Maar we kijken ook weer vooruit naar wat er in 2026 gaat gebeuren samen met Ford."